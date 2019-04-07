مجلس ميسان يدعو الموارد المائية لتدارك “كارثة“ محتملة بهذا الوقت

دعا مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، وزارة الموارد المائية لتدارك كارثة محتلة، بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عامر نصر الله، إن “منسوب المياه في نهر دجلة، ارتفع اليوم أكثر من الأيام الماضية، في قضاء علي الغربي، بسبب زيادة الاطلاقات المائية”.

وأضاف نصر الله، في حديث أن “مناسيب المياه المرتفعة أغرقت ثلاث قرى في قضاء الميمونة”، مبيناً أن “الأيام الثلاثة المقبلة هي الأشد خطراً مع ازدياد الاطلاقات المائية من سدة سامراء”.

وتابع، أن “مجلس محافظة ميسان تلقى تحذيراً من محافظ واسط بشأن امتلاء سدة الكوت”، مشيراً إلى أن “الجهات المعنية اتخذت اجراءً مهماً بشكل مؤقت تمثل بفتح ممر مائي باتجاه أحد الاهوار الذي يستوعب 1000 م٣ من المياه”.

وأشار إلى أن “مشكلة ارتفاع المياه في ميسان تأتي بسبب السيول، وزيادة الاطلاقات المائية” مؤكداً “اجلاء عدد من العوائل بسبب السيول القادمة من إيران”.

ودعا المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة ميسان، وزارة الموارد المائية إلى “التحرك والتنسيق لتدارك الخطر المحدق بالأهالي”.

وتسببت السيول المائية، القادمة من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية ومياه الأمطار الغزيرة بإغلاق للطرق والجسور، في محافظات واسط، والموصل، وديالى، وبعض المناطق المحاذية للحدود الإيرانية، الأمر الذي دفع العشرات من العائلات إلى النزوح من مناطق سكناها بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى تسجيل إصابات جراء انهيار سقوف منازل على ساكنيها، في ظل استنفار أعلنته الحكومة لدرء الخطر وحماية خطوط الطاقة وحقول النفط والجسور.