مسرحية ‹حلم› الكوردية .. أولى مسرحيات الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي

عرضت ليلة أمس الثلاثاء، أولى مسرحيات محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي مسرحية ‹حلم› الكوردية، وحقق العرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً بشارع خليج نعمة، وتفاعل الجمهور والسائحين من جنسيات مختلفة مع العرض وبعضهم شارك الممثلين في العرض برقصة كانت ضمن مشاهد العمل .

العرض يتناول مشكلة الآخر وتقبله وكيفية التعامل مع الأقليات في المجتمعات العربية ويلقي الضوء على ثقافة الكورد وتقاليدهم وفكرهم من خلال ثلاثة ممثلين، أحدهم مكفن مثل الجثة بملابس بيضاء ويتم نزعها عنه أمام الجمهور حتي يظهر عاريا من القسم الأعلى وبعدها يستعرض مأساته ويتفاعل معه زملاؤه ليظهر من خلال تفاعلهم معاً حجم مأساتهم .

حضر العرض جمهور كبير بشارع خليج نعمة، وحضرت لجنة التحكيم التي يمثلها الناقد محمد الروبي من مصر والدكتور بشار عليوي من العراق والدكتور عبد الحليم المسعودي من تونس.