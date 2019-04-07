ملا بختيار: لا احد يستطيع تغيير المادة 140 وعبد المهدي افضل من الاخرين

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم السبت ان اي رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع التلاعب بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم او تغييرها، فيما اشاد برئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، وصف اياه بأنه افضل من السابقين في التعامل مع الكورد واقليم كوردستان.

وقال ملا بختيار في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته معرض اربيل الدولي، إن “المادة 140 نص دستوري لا يستطيع اي رئيس مجلس للوزراء ان يغير ذلك النص”.

واضاف ان “عبد المهدي افضل من رؤساء الوزراء الاخرين، وفيما يخص قدرته في تحقيق مطالب الكورد واقليم كوردستان فهذا يتعلق بالعوامل الاوضاع الاقليمية والداخلية وكذلك قدرته في مواجهة العقلية الشوفينية لدى البعض في بغداد”، مردفا بالقول ان “عبد المهدي يستطيع ان يعمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور”.

وحدد الدستور العراقي المادة 140 كحل لمشكلة كركوك و المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.