أم الفحم – من شاكر فريد حسن

بحضور جمع من المثقفين والمهتمين ، وبمشاركة رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد ، جرى في نادي القراء بالمكتبة العامة ابن زيدون في أم الفحم ، مناقشة كتاب د. مهند مصطفى الموسوم ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ” ، وتولى تقديم الكاتب والكتاب والعرافة د. أحمد اغباريه .

يذكر أن د. مهند مصطفى من أم الفحم ، حاصل على شهاد الدكتوراه من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ، وهو محاضر وباحث في المركز الفلسطيني الاسرائيلي ” مدار ” ، له عشرات الأبحاث في مجلات علمية باللغة العربية ، الانجليزية والعبرية ، وعدد من المؤلفات الناجزة والمطبوعة منها : ” الفلسطينيون في اسرائيل ” بمشاركة د. أسعد غانم ، و ط علاقات اسرائيل الخارجية ” بمشاركة د أيمن يوسف ، و ” الجامعات الاسرائيلية والبحث العلمي الاسرائيلي ” ، و ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ” .