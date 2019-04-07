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مناقشة كتاب د. مهند مصطفى ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ” أم الفحم – من شاكر فريد حسن بحضور جمع من المثقفين والمهتمين ، وبمشاركة رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد ، جرى في نادي القراء بالمكتبة العامة ابن زيدون في أم الفحم ، مناقشة كتاب د. مهند مصطفى الموسوم ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ” ، وتولى تقديم الكاتب والكتاب والعرافة د. أحمد اغباريه . يذكر أن د. مهند مصطفى من أم الفحم ، حاصل على شهاد الدكتوراه من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ، وهو محاضر وباحث في المركز الفلسطيني الاسرائيلي ” مدار ” ، له عشرات الأبحاث في مجلات علمية باللغة العربية ، الانجليزية والعبرية ، وعدد من المؤلفات الناجزة والمطبوعة منها : ” الفلسطينيون في اسرائيل ” بمشاركة د. أسعد غانم ، و ط علاقات اسرائيل الخارجية ” بمشاركة د أيمن يوسف ، و ” الجامعات الاسرائيلية والبحث العلمي الاسرائيلي ” ، و ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ” .

أم الفحم – من شاكر فريد حسن

بحضور جمع من المثقفين والمهتمين ، وبمشاركة رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد ، جرى في نادي القراء بالمكتبة العامة ابن زيدون في أم الفحم ، مناقشة كتاب د. مهند مصطفى الموسوم ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ” ، وتولى تقديم الكاتب والكتاب والعرافة د. أحمد اغباريه .

يذكر أن د. مهند مصطفى من أم الفحم ، حاصل على شهاد الدكتوراه من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ، وهو محاضر وباحث في المركز الفلسطيني الاسرائيلي ” مدار ” ، له عشرات الأبحاث في مجلات علمية باللغة العربية ، الانجليزية والعبرية ، وعدد من المؤلفات الناجزة والمطبوعة منها : ” الفلسطينيون في اسرائيل ” بمشاركة د. أسعد غانم ، و ط علاقات اسرائيل الخارجية ” بمشاركة د أيمن يوسف ، و ” الجامعات الاسرائيلية والبحث العلمي الاسرائيلي ” ، و ” نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ” .

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