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موضوعات في الترجمة: برج بــابـــِل

ترجمة: موسى مهدي فالح و ا.د. كاظم خلف

    العلي

    اظ
    استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة

    kadhimalali@yahoo.com

    في وقت ما، تكلم جميع البشر في العالم باللغة ذاتها، و استخدموا الكلمات ذاتها. وعندما هاجروا الى الشرق، وجدوا سهلا منبسطا في أرض بابل واستقروا هناك. و بدأوا بالقول لبعضهم البعض ” لنصنع الطوب ونجعله قاسيا بالنار” (في هذه المنطقة كان الطابوق يستخدم بدلا من الصخور و كان القطران يستخدم مونة للبناء). و قالوا من بعدها “تعالوا، لنبني مدينة عظيمة لأنفسنا، ببرج يطال عنان السماء. و سيجعلنا هذا مشهورين، ويحمينا من التبعثر في ارجاء الأرض”.

    لكن الرب هبط ليلقي نظرة على المدينة و البرج اللذين كانا يبنيانهما. و قال “انظروا!، الناس موحدون ويتكلمون اللغة ذاتها. و بعد هذا لن يشرعوا بالقيام بشيء و يكون مستحيلا عليهم!، تعالوا، لنهبط و نشوش الناس بلغات مختلفة . و من بعدها لن يكونوا قادرين على فهم بعضهم بعضاً.”

    وبهذه الطريقة بعثر الرب الناس على جميع بقاع الأرض، وتوقفوا عن بناء المدينة. و لذلك السبب سميت المدينة ببابل، لأن ذلك هو المكان حيث شوش الرب البشر بلغات مختلفة، وتمت بهذه الطريقة بعثرتهم في ارجاء العالم*.

    المصدر: https://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis+11&version=NLT

    *هامش المترجم:

    تتقاطع هذه القصة الواردة في سفر التكوين مع القصة القرآنية حيث يقول الله تبارك و تعالى } وَمِنْ آيَاته خَلْق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتِلَاف أَلْسِنَتكُمْ وَأَلْوَانكُمْ { اي انه تبارك وتعالى جعل اختلاف اللغات معجزة و تنوعاً و علامة من علامات قدرته، اما عن البعثرة و الانتشار

    فاعتبر ان هذا الامر غير دقيق تماما فقد قال الله في محكم كتابه } وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا{ فالتعارف يعني التواصل و التقارب وهذا دليل على الانسانية والمحبة.

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