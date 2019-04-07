موقف جديد من امريكا ازاء استقلال اقليم كوردستان عن العراق

قالت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي، ان بلادها تدعم استقلال اقليم كوردستان عن العراق بشرط ان توافق بغداد على ذلك.

وقالت ناتالي في ندوة نقاشية في واشنطن بشأن استقلال الشعوب ان سياسة بلادها مع وحدة اراضي الدول.

ونوهت الى ان واشنطن تعارض استقلال اقليم كوردستان عن العراق، مستدركة القول بأن امريكا لا تمانع ذلك الاستقلال اذا ما وافقت بغداد عليه.

من جهته انتقد الخبير والدبلومسي الامريكي بيتر غالبريث خلال الندوة السياسة التي تتبعها بلاده في قضية استقلال الشعوب.

وقال غالبريت انه يتعين على واشنطن الوقوف بوجه العنف، وسياسة وحدة الاراضي التي تتبعها خطأ استرايتجي.

واجمع كل من ناتالي وغالبريث في الندوة على انه افضل طريق لاستقلال اقليم كوردستان هو ان يتوصل المسؤولون في أربيل وبغداد الى اتفاق وقناعة على هذا الامر.

يذكر ان اقليم كوردستان قد اجرى في 25 من شهر ايلول من عام 2017 استفتاء ايد فيه اكثر من 93% من المصوتين والذي بلغت نسبتهم 72% من السكان الاستقلال عن العراق.