نجم الديم كريم يعلن انضمامه لصفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني

اعلن محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم يوم السبت عن انضمامه الى صفوف الديمقراطي الكوردستاني بعد تركه الاتحاد الوطني الوطني.

وقال كريم في مقاطع مقابلة اجراها معه محطة “NRT” القناة الفضائية الناطقة باللغة الكوردية وستبث يوم الاثنين، إن “اشخاصا في الاتحاد الوطني قد خانوا وسلموا كركوك وفق اتفاقية مسبقة”.

وسئل كريم عن الاشخاص الذين حاولوا اغتياله فاكد “انهم نفس الاشخاص الذين سلموا كركوك وقاموا بخيانه 16 اكتوبر”‎.

وصرح كريم ضمن مقطع من مقاطع المقابلة بالقول انه “انضم الى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، وهو ايضا على تواصل دائم مع زعيم الحزب مسعود بارزاني.

واكد كريم ان يمتلك علاقة طيبة مع كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلا: “كوسرت صديقي ويبقى كذلك”

وكان كريم قد اعلن في شهر كانون الثاني انه ترك صفوف حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان كريم قد ترك كركوك في ليلة 16 اكتوبر من عام 2017 واستقر في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واصبح كريم ثاني محافظ لكركوك في عام 2011 عد انتخاب “عبدالرحمن مصطفى فتاح” كأول محافظ منتخب في عام 2003.