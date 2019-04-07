وثيقة.. تشكيل لواء جديد للحشد الشعبي السني والكشف عن زعامته

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، السبت، عن تشكيل لواء جديد للحشد الشعبي السني.

وقال الحويت “تحذر العشائر العربية من تشكيل لواء ام الربيعين، أو ما يسمى لواء الحشد الشعبي السني الجديد، بعد توزيع عدد من الاستمارات على ابناء محافظة نينوى”.

واضاف ان “البعض ادعوا ان اللواء المذكور سيتم تشكيله من قبل القوات الامريكية، لكن وبعد اجراء اتصال مع الجانب الامريكي، تم نفيه، وأكدوا لنا عدم وجود أَي تشكيل بهذا الاسم”.

وتابع الحويت ان “المعلومات التي حصلنا عليها تشير الى ان هذا اللواء تابع الى مفتي الديار العراقية مهدي الصميدعي، وبدعم ايراني، وهناك معسكر تابع له في قضاء سامراء”، محذرا “ابناء نينوى من تشكيل هذا اللواء التابع الى ايران وليس الى الجانب الامريكي”.



