إحياء يوم الشهيد الفيلي في العاصمة السويدية ستوكهولم 2019



اقام الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي بالتعاون مع شبكة المرأة الكوردية الفيلية في العاصمة السويدية ستوكهولم مجلسا تأبينيا بمناسبة يوم الشهيد الفيلية حضره جمع من الكرد الفيلية وغيرهم من العراقيين من كل المكونات ومن أجزاء كردستان الأربعة امتلأت بهم القاعة.

حضر المجلس التأبيني: الدكتور احمد الكمالي سفير جمهورية العراق لدى مملكة السويد وكتب كلمة في سجل التعازي

والأستاذ بختيار عبد الرحمن ممثل حكومة إقليم كردستان في السويد وكتب كلمة في سجل التعازي

وئفين ئنجير (Evin Incir) المرشحة رقم (5) للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الى البرلمان الأوربي

والسيد رمزي كارتان، الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب (KCK)

والسيد حاجي محمدي رئيس حزب الحياة الحرة الكردستاني (بژاك).

وحضرت المجلس التأبيني وفود من:

الحزب الديمقراطي الكردستاني

والحزب الشيوعي العراقي

والاتحاد الوطني الكردستاني

والمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK)

وتنسيقية التيار الديمقراطي العراقي

الأستاذ محمد الكحط – صحفي عراقي معروف

ورابطة المرة العراقية

والجمعية الثقافية السويدية – الكردية (Svensk-kurdiska kulturföreningen)

وحسينية الامام السجاد (ع) للكورد الفيليين

وجمعية العدالة والمساواة للكورد الفيلية

والجبهة الفيلية

وقدم العديد من الوفود باقات ورود بهذه المناسبة.

وحضر المجلس التأبيني المصور كوڤان ديري (من غرب كردستان – روژاڤا) الذي يعمل على تنظيم فيلم وثائقي عن الكورد الفيلية وتبادل الآراء مع عدد من عوائل الشهداء وغيرهم من الكرد الفيلية.

بدأ المجلس التأبيني في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 6-4-2019 بترحيب من قبل عريف الحفل ضياء كريم (أبو رافد) والوقوف دقيق حداد على أرواح الشهداء وقراءة سورة الفاتحة للراغبين. وتخلل القاء الكلمات قراءة من آيات من الذكر الحكيم وعرض للصور المتوفرة لشهدائنا الابرار. وتم تنظيم منضدة عليها زهور وحنة وحلويات وصور عدد من الشهداء احضرها معهم ذوي الشهداء أنفسهم.

تلتها كلمة الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي القاها مجيد جعفر (تجدون نصها ادناه). ثم قرأت أسماء الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي أرسلت برقيات تضامنية الى المجلس التأبيني (والمدرجة اسماؤها ادناه). بعدها

القت الاخت ازهار إبراهيم كلمة شبكة المرأة الكوردية الفيلية. ثم ألقيت الكلمات التالية حسب تسلسل القائها: والمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) وتنسيقية التيار الديمقراطي العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني وئفين ئنجير (Evin Incir) الحزب الديمقراطي الكردستاني. اكدت الأخت ئفين ئنجير بانها إذا تم انتخابها الى البرلمان الأوربي فأنها ستكون صوتا للكرد الفيلية وبقية شرائح ومكونات الشعب الكردي وهي الآن صوت لهم في موقعها الحالي كنائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي. وبدورنا في الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي وشبكة المرأة الكوردية الفيلية شجعنا جميع الحاضرين على التصويت لها في انتخابات البرلمان الأوربي التي ستجري يوم 27-5-2019.

تم اختتم المجلس التأبيني في حوالي الساعة الرابعة بتقديم الشاي والقهوة والكليجة وغيرها من المعجنات التي احضرتها عوائل الشهداء وآخرين وتبادل المشاركون خلالها الآراء والأحاديث واخذ الكثير من الصور التذكارية.

قام الأخ باسط فيلي مشكورا بتغطية فعاليات يوم الشهيد الفيلي وعرض لقطات منها في الفيسبوك واليوتيوب.

نشكر جميع الاخوات والاخوة الذين حضروا المجلس التأبيني بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وشاركونا مجلسنا التأبيني وقدموا مواساتهم لنا. ونشكر جميع الاخوات والاخوة الذين بذلوا أقصى جهودهم وبنكران ذات لتنظيم هذه المناسبة الحزينة والمؤلمة والتي نعتبر اقامتها من أُولى واجباتنا تجاه شهدائنا الابرار.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

شبكة المرأة الكوردية الفيلية

7 نيسان 2019

الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي أرسلت برقيات الى المجلس التأبيني حسب تسلسل وصولها:

1- الحزب الديمقراطي الكوردستاني – منظمة السويد

2- رابطة المرأة العراقية في السويد

3- تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

4- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

5- ممثلية حكومة إقليم كوردستان

6- الجمعية الثقافية السويدية – الكردية (Svensk-kurdiska kulturföreningen)

7- حسينية الامام السجاد (ع) للكورد الفيليين

8- المؤتمر الوطني الكوردستاني (KNK)

9- حزب الحياة الحرة الكردستاني (بژاك)

10- جمعية العدالة والمساواة للكورد الفيلية

11- كروان سعيد

12- الاتحاد الوطني الكوردستاني

كلمة الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي 2019

سعادة سفير جمهورية العراق لدى مملكة السويد الدكتور احمد الكمالي المحترم

ممثل اقليم كردستان العراق لدى السويد الأستاذ بختيار عبد الرحمن المحترم

الأخت المحترمة ئفين انجير مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي لعضوية البرلمان الأوربي

الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب الاستاذ رمزي كارتان المحترم

الاخوات والاخوة ممثلي الاحزاب والقوى السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني المحترمون

الاخوات والاخوة المحترمون

لكم منا تحية وسلام

الشهيد الفيلي، ليس فقط شهيد الكرد الفيلية وإنما هو شهيد الكرد وشهيد العراقيين جميعا

لا نريد أن نعيد إلى الأذهان العطاء السخي الذي قدمه الكرد الفيلية للمجتمع العراقي منذ تأسيس دولة العراق خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية والرياضية،

ولا نريد ان نكرر ما تعرض له الكرد الفيلية من اضطهاد وغبن ومظالم كبرى متكررة بسبب ولائهم لوطنهم العراق وإخلاصهم لشعبهم العراقي،

بل نريد هنا ان نشير إلى عدد من القرارات العراقية الرسمية العديدة الصادرة لرفع جزء من الحيف والغبن والظلم عن الكرد الفيلية:

1. قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المؤرخ في 29/11/2010 في قضية (قتل وتهجير الكرد الفيليين) الذي عدَّ ما حل بالكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد ألإنسانية. ومصادقة محكمة التمييز على هذا القرار.

2. قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 426 الصادر بتاريخ 8/12/2010 برفع جميع الأثآر السلبية عن الكرد الفيلية وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

3. قرار مجلس النواب العراقي الذي اتخذ بالإجماع في 1/8/2011 والذي عدّ ما حل بالكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية “بكل معنى الكلمة”. ومصادقة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على هذا القرار.

4. قرار مجلس القضاء الأعلى المرقم 1029/مكتب/2017 المؤرخ في 7/12/2017 بتشكيل لجنة قضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية للمكون الفيلي.

يترتب على هذه القرارات:

1. تبعات سياسية: على راسها رد الاعتبار للمكون الكردي الفيلي،

2. تبعات إنسانية: أولها الكشف عن مصير ضحايا الإبادة الجماعية من المحجوزين المغيبين وعن كيفية تصفيتهم ومكان رفاتهم،

3. تبعات إدارية: تسهيل معاملات الكرد الفيلية في استعادة جنسيتهم العراقية المسقطة عنهم اعتباطا ووثائقهم الثبوتية وغيرها،

4. تبعات مالية: تعويض الكرد الفيلية عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة المصادرة من قبل الدولة وتعويض ذوي شهدائهم ومنح المستحقين منهم رواتبهم التقاعدية، اي تعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم.

دولة العراق ملزمة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا بهذه القرارات وبتنفيذها كاملة، إلا إذا كانت هذه القرارات قد صدرت كي تبقى حبرا على ورق أو من اجل ذر الرماد في العيون.

لقد انتظرنا نحن الكرد الفيلية 39 عاما بأمل الحصول على خبر يقين عن مصير شهدائنا الأبرار من المحجوزين المغيبين (الذين هم أكثر من اثنين وعشرين ألفا حسب المسؤولين العراقيين) وعن كيفية قتلهم وعن مكان رفاتهم. ونسأل الجميع بهذه المناسبة: بأي ذنب قتلوا؟

لقد تم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية لأسرى الحرب الكويتية والحرب العراقية – الإيرانية وضحايا الانتفاضة الشعبانية والأنفال والبرزانيين والايزيديين وغيرهم ولكن لم يتم لحد الآن اكتشاف أية قبور، جماعية او فردية، لشهدائنا الأبرار المغيبين! لماذا وما هي الأسباب؟ هل هي عدم وجود المؤهلات والكفاءات أو الموارد المالية حين يتعلق الأمر بضحايا الكرد الفيلية؟ أم هل هو فعل عمد من قبل السلطات العراقية لإخفاء الحقائق عما جرى لهؤلاء الضحايا الابرياء؟ مع العلم بان الأستاذ عبد القادر الحمداني المدعي العام في قضية (قتل وتهجير الكرد الفيليين) قد أكد وجود أكثر من عشرة آلاف وثيقة ومستمسك تتعلق بهذه القضية.

ولكن لا زال لدينا بصيص امل باهت أن يكون بين صفوف عناصر أجهزة النظام السابق، من قوات مسلحة وامن ومخابرات واستخبارات وشرطة وحزبيين وغيرهم، أناس ذوو ضمائر ووجدان يستطيعون أن يكشفوا ما لديهم من معلومات عن مصير محجوزينا المغيبين وكيفية قتلهم ومكان رفاتهم. مع ان ثقافة الكراهية ورفض الاخر وعدم قبوله التي نشرها النظام السابق خاصة ضد الكرد الفيلية لا زالت مع الاسف تعشش في اذهان البعض لحد الان من الذين يدعون بان الكرد الفيلية ليسوا عراقيين ولا يحملون الجنسية العراقية مع ان الفقرة (1) من القرار رقم 666 المؤرخ في 7-5-1980 الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتوقيع رئيس النظام السابق تنص على “تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي” … الخ. هل هناك إقرار أكثر صراحة ووضوحا من هذا بان كل من شملهم القرار هم عراقيون ويحملون الجنسية العراقية ولكن النظام قرر اسقاطها عنهم وإبعادهم عن العراق حسب الفقرة (2) من القرار نفسه.

لذا نستصرخ ضمير كل شخص ذو حِّس انساني في السلطة الحالية والسابقة أو خارج السلطة، داخل العراق أو خارجه، ان ينشر او يقدم ما لديه من معلومات حول محجوزينا المغيبين، مؤكدين للجميع بان الكرد الفيلية ليسوا من طلاب الانتقام ولا يريدون الثأر او الفصل العشائري. هدفنا هو الحصول على معلومات مؤكدة عما حلَّ بالمحجوزين المغيبين ومكان رفاتهم لكي يتم دفنهم حسب الشعائر بكل ما يستحقونه من احترام وتقدير، وإقامة مجالس العزاء لهم ليرقدوا في مثواهم الأخير بسلام ولتخف معاناة أهلهم الأحياء ولو قليلا ولترتاح أرواح الموتى من ذويهم الذين كانت أمنيتهم الوحيدة هي ان يروا فلذات أكبادهم قبل ان يغادروا هذه الحياة الدنيا. فهل هناك رجال شرفاء ذوو ضمائر حية وشجاعة يستجيبون لهذه الصرخة النابعة من الصميم؟

ننحي اجلالا لشهداء الكرد الفيلية وجميع شهداء العراق وكردستان. ونؤكد باننا سوف نستذكرهم دائما ولن ننساهم. لهم المجد والذكر الطيب وعليهم الرحمة.

شكرا لكم على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا المجلس التأبيني.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي

6-4-2019

كلمة شبكة المرأة الكوردية الفيلية

بسم الله الرحمن الرحيم

(والذين إذا اصابتهم مصيبه، قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون)

من جديد ومعا نلتقي اليوم

لنجدد العهد الذي علينا

لنجدد ذكراهم…. لنقول لشهدائنا اننا لم ولن ننساكم … وما زلنا نطالب به رفاتكم

نطالب بحقوقكم …بدمائكم

نطالب بدموع اولادكم …وآهات أمهاتكم.

نرفع صوتنا …. لنقول

كم من امنيات …كم من أحلام

زهقت …خنقت

كم من امهات …. ظلت اعينهن على الطريق

متمنيات وصولكم.. رجوعكم إلى احضانهن،

ولكن بعدت المسافات…ومرت السنين،

آهات حصدنا ….. ووعود حصلنا…

ارثينا أحزننا.. وجعلنا قلوبنا مراقد لكم

أيها الشهيد…. أيها المغيب

لتكن أرواحكم مع العليين والأبرار

ولتكن مثواكم جنات الخلد

ولتبقى اسمائكم نجوم ساطعات

ولكم المجد والخلود

أيها الشهيد

شبكه المرأة الكوردية الفيلية

6-4-2019