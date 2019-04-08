اعتقال عصابة خطيرة في السليمانية

اعلنت مديرية الاسايش في محافظة السليمانية، الاحد، عن اعتقال عصابة خطيرة في مدينة السليمانية بعد متابعة دقيقة.

وقال اللواء حسن نوري مدير آسايش محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي انه “بفضل جهود ومتاعبة قوات الآسايش تم اعتقال افراد هذه العصابة التي نفذت العديد من عمليات الخطف والقتل وهم ليسوا من ابناء مدينة السليمانية”.

واضاف ان “هذه العصابة بدأت نشاطاتها الاجرامية بخطف الحقائب وسرقة الاموال ومن ثم بدات منذ العام 2016 بسرقة السيارات والهجوم على المواطنين ولهم علاقات مع بعض الاشخاص في وسط وجنوب العراق، افراد العصابة يسلمون السيارات المسروقة الى هؤلاء الاشخاص لبيعها هناك، ويتسلمون السيارات المسورقة من وسط وجنوب العراق لبيعها في اقليم كوردستان”.

وتابع ان “افراد هذه العصابة قاموا بقتل 2 من المواطنين احدهم داخل محله والاخر قتلوه عندما قامو بمقاومتهم اثناء محاولتهم سرقة سياراته وقاموا بدفنه في منطقة بمدينة السليمانية”.

ودعا المواطنين الى الابلاغ عن اية حالة مشبوهة، وكل من تعرض للسرقة من قبل هذه العصابة الى مراجعة مديرية الآسايس لاقامة دعاوي قضائية ضدهم.

وبين ان “افراد العصابة لهم سابقات اجرامية كبيرة ونفذوا العديد من الجرائم”، مشيرا الى ان اعتقال افراد العصابة تم بعد متابعة دقيقة من قبل قوات الآسايش، وان عملية الاعتقال جرت خلال 4 ايام.