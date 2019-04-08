(اقليم بصرة)..(طرح لا اخلاقي..وان شرع دستوريا)..(يستهدف الشيعة العرب) وبتأييد سني وكردي

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل البدأ.. اسال (دعاة اقليم بصرة).. الم تسالون انفسكم.. سؤال.. (فاذا انتم تنطلقون من احدى الاسباب للدعوة للاقليم.. هو من رفضكم لمنح كوردستان حصة من ميزانية العراق ..).. (فالم تسالون انفسكم.. لماذا كوردستان تدعم وترحب.. بسلخ البصرة باقليم.. في وقت المفروض ان تعارض قيام اقليم بالبصرة لانه المفترض يقطع حصة كوردستان من الميزانية القادمة من بيع نفط حقول محافظة البصرة)؟؟

الم تسالون انفسكم (ماذا سوف يستفاد الاكراد) من (قيام اقليم بصرة)؟؟

بمعادلة بسيطة تدركونها..

اولا: بـ (المناطق المتنازع عليها).. فالكورد والسنة العرب.. في حال اقليم كبير يجمع المحافظات ذات الاغلبية الشيعية بوسط وجنوب).. يعني ذلك ان هذا (الاقليم الكبير القوي) سيطالب بالمناطق المتنازع عليها مع كوردستان والمثلث السني العربي بديالى وبادية كربلاء النخيب وبلد وسامراء والدجيل.. الخ.. وستكون الارجحية له.. ولكن (ان تشرذم الشيعة ومحافظاتهم لاقاليم مشتتة بدل وحدتهم باقليم) سوف يبقى الكورد ليس فقط (المكون الاقوى) كالمرحلة السابقة بل المكون الوحيد الموحد جغرافيا باقليم، مقابل تشرذم الاخرين لاقاليم مشتتة لكل محافظة.. وكذلك السنة العرب سوف يسهل عليهم قضم حتى بغداد لاقليمهم السني..

ثانيا:

يدرك الكورد بان لديهم ثروات نفطية خاصة بهم وكثير منها غير مستغلة بارض كوردستان الحالية ايضا اضافة لكركوك النفطية التي يعتبرونها (قدس اقداسهم).. لذلك فهم ضامنين مستقبلهم الاقتصادي..

ثالثا: طرح اقليم بصرة باقليم.. سوف يشرعن مستقبلا (انسلاخها بالكامل كدولة) وهذا ما يعطي شرعية لاستقلال كوردستان حسب (نظرة الكورد لقضيتهم)..

رابعا:

يدرك السنة العرب بان (الخط الدفاعي الاول) للشيعة العرب ومنها عن البصرة يتمثل (بديالى والنخيب وسامراء).. وسقوطها بيد السنة يعني سقوط بغداد والبصرة معا.. لذلك نجد (بازمة داعش، من حمى الشيعة العرب بوسط وجنوب ومنها البصرة، هو سيطرة الشيعة العرب على هذا الحزام .. او خط الصد الاول).. لذلك يعمل من يعمل لتشرذم الشيعة العرب لاقاليم مشتتة اقليم لكل محافظة .. وبالتالي يضعف قدرة ا لشيعة العرب عن الدفاع عن انفسهم باشغال كل سكان محافظة بمحافظته وكيفية سرقتها وسلبها والهيمنة على النفوذ فيها.. وبالتالي تفجير صراعات حدود المحافظات املتحولة لاقاليم لكل محافظة وصراعات على حقول النفط… والمنافذ.. الخ.

وندخل بصلب الموضوع:

طرح اقليم بصرة.. يمثل طرح (لا اخلاقي).. فالمسالة ليست دستورية من عدمها.. بل هي المسالة هل هي اخلاقية ام لا؟ وكلنا نعلم ان الدستور ملغوم.. لندرك ما نقول.. نقارن.. فالمقارنة خير برهان وتوضح المقصد.. ولكن قبلها نشير (بان الدعوة لاقاليم المكونات) هي منطلقات (اخلاقية سامية) وليس (اطماع بالثروات وتشفي واحقاد).. (فالاكراد المطالبين بالاستقلال) منطلقهم (ديمغرافي جغرافي) اساسا ولا ينطلقون (من ان ارضهم ثرية وشعبهم فقير)؟؟ فهذا لسان حال الطامعين وليس لسان الكورد .. (وشعوب العالم الثالث التي استقلت بالقرن الماضي) انطلقت من حقوقها وخصوصياتها.. وليس من منطلقات (التنابل والطامعين بما تحت الارض)..

والاخطر ان نجد (دعاة اقليم بصرة ومؤيديهم) ينطلقون من (الحقد والتشفي والكراهية) ضد باقي الشيعة العرب، الذين يصفونهم بالشروك والمعدان.. ويحملون حقد ضد بغداد والنجف خاصة.. كاجدادهم الذين (تحصون بالبصرة كطلحة والزبير وعائشة ضد الامام علي بالكوفة ايضا).. (ومصعب بن الزبير الذي تحصن بالبصرة ضد المختار والشيعة العرب الذين معه).. والكارثة ان نجدهم يروجون (سني شريف يسوى مليون شيعي)؟؟ اي حتى يتملقون للسنة.. فيروجون مقولة.. (سني شريف يسوه مليون شيعي عربي) ؟؟ بكل خسة وانحطاط.. فهل من مليون شيعي جعفري يعادل سني بالنسبة لهؤلاء الخونة؟

ويروجون ايضا (مليون مصري ولا شروكي) موجهين عداءهم ضد الشيعة العرب بوسط وجنوب.. والاخطر يصرح هؤلاء المشبوهين (بانه في حالة قيام اقليم بصرة.. سوف لن يسمحون لاي محافظة مجاورة او غير مجاورة ان تنظم لهم).. لان مخططهم اصلا هو عرقلة قيام اي اقليم يوحد وسط وجنوب..

فدعاة اقليم بصرة.. يجهرون بانهم ضد (قيام اقليم يوحد الشيعة العرب.. شيعة الامام علي)..

فيستهزئون بقولهم (هل انتم يا معارضي اقليم بصرة، تمثلون الامام علي؟؟ وهل حكومات بغداد تمثل نهج ال البيت)؟؟ السؤال هنا.. (وفق ذلك.. انتم من تمثلون يا اقليم بصرة؟؟ بالتاكيد لا تمثلون الشيعة العرب شيعة علي.. وتجهرون بانكم ضد النجف وبغداد.. وتفضحون انفسكم باطماعكم بالنفط بوضع قطرة نفط على علمكم المفترض لاقليم بصرة)..

(ولا تنسون بان حكومات بغداد تتشكل من احزاب وكتل .. هي نفسها من تمثل مجلس محافظة البصرة الحالي الذي يسعى لسلخ البصرة باقليم.. اي مشوهي مذهب ال البيت والامام علي.. هم من ذبحوا البصرة بالسنوات 16 الماضية.. لزرع حالة الاحباط بين سكانها.. ثم جعلوها كقميص عثمان يرفعونها بوجه الشيعة العرب ببغداد والمرجعية).. فالاحزاب الفاسدة هي اليوم رافعة راية الشيطان بسلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب. وبنفس الوقت تقف عقبة امام قيام اقليم وسط وجنوب.

الاحزاب الاسلامية الفاسدة تدرك بانها لا تستطيع ابتلاع وسط وجنوب الشيعي العربي في حال وحدته باقليم.. لذلك تسعى لتمزيقه لاقاليم مشتتة ليسهل قضمها والاستمرار بسرقة ثرواتها.

وايران تدرك ايضا بان احلامها بقضم البصرة (التي فضحها غالب الشابندر بخارطة للعراق.. قدمها موفق الربيعي لمؤتمر المعارضة قبل عام 2003 .. بدون البصرة.. وملحقه بايران) فايران تدرك عدم قدرتها على (ضم البصرة مباشرة من العراق) فتعمل على سلخها باقليم ثم ضمها بعد ذلك لايران.

وكذلك دول الخليج: تدرك بان مصدر قوة الشيعة العرب هي البصرة اساسا وقطع رقبة الشيعة العرب بالعراق عبر سلخ البصرة عنهم.. فيسهل قضمها والهيمنة عليها خليجيا.. لنجد الايرانيين والخليجيين يعتبرون البصرة لقمة سائغة لهم..

وهنا نقارن بين (طرح اقليم بصرة) … وبين البرزاني ..

التي نذكرها بكثير من طروحاتنا كمثال.. فالبرزاني سارع للسليمانية .. بعد ان خرجت مجرد مقالة بجريدة في السليمانية تطالب بتحويل السليمانية لاقليم منفصل عن كوردستان فرد البرزاني بان (وحدة كوردستان خط احمر..وكركوك قدس كوردستان)ـ انظر للشريف البرزاني تجاه قضيته الكوردية وانتم تدعو لتمزيق الشيعة العرب لاقاليم مشتتة بدل وحدتهم باقليم والله وسف عليكم عمر الحرية لا تبيح الخيانة..

والاهم (الكورد ينطلقون من منطلق اخلاقي) ..

علما الرفض الشعبي لاقليم البصرة في البصرة.. ينطلق من:

1. نزعة الشيعة العرب بالبصرة مع اخوانهم الشيعة العرب بوسط وجنوب.. (البصرة عامود خيمة الشيعة العرب) حيث ولاية البصرة هي عنوان لوحدة الشيعة العرب تاريخيا..

2. ادراك القطاع الاكبر من الشيعة العرب بالبصرة بان (دعاة اقليم بصرة) مجرد سراق ويهدفون لسرقة النفط بما حمل.. نيابة عن شركات النفط.. وانها ستفتح باب جهنم على البصرة بنقل الصراع (من كويتي عراقي) الى (بصري عراقي)..

3. نزعة لشرائح اخرى (بوحدة العراق).. ويعتبرون (دعاة اقليم بصرة) مجرد سراق ومرتبطين باجندات خارجية اقليمية.. لبلع البصرة.. وحرمان العراق من مصادر قوته.

ونؤكد مرة ثانية على مخاطر طرح سلخ البصرة باقليم:

فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق.. (اقليم بصرة.. اعلان حرب على العراق وشيعته العرب خاصة)

فهل تعتقدون .. ..تحرمون المكون الشيعي العربي (25 مليون نسمة) بوسط وجنوب.. من منفذه البحري الوحيد على الخليج.. ومصدر ثرواته .. ومن 3 ملايين نسمة .. وما يمثل كل ذلك من مصادر قوة الشيعة العرب التي يراد ان يحرمون منها.. وسوف يبقى الشيعة العرب يتفرجون مثلا؟؟ انظروا للتاريخ.. (صراع عراقي مع الكويت .. على توسيع منافذ العراق على البحر،، وعلى حقول النفط والحدود).. فتخيلوا ماذا سوف يجري بين العراق والبصرة اذا ما سلخت البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة لعرب بوسط وجنوب.. .. فقط تخيلوا؟

كان العراق لديه شطيطه على الخليج والصراع محتدم مع الكويت.. فكيف الحال اذا حرم العراق بالكامل من منفذه البحري بسلخ البصرة عنه؟؟(وعندما اقول العراق اقصد 25 مليون شيعي عربي بوسط وجنوب)ـ..

علما جحوش الشيعة من يطالبون باقليم بسلخ البصرة.. هؤلاء لايمثلون الشيعة العرب.. ـ

فالسنة (النجديين).. بالبزبير والفاو غدا .. سوف يطالبون باقليم خاص بهم ..بدعوى ان لديهم خصوصيتهم وينضمون لابن سعود بالسعودية او الكويت.. بعد ان (يبدأونها بتحويل الزبير والفاو لمحافظة) كما حولت حلبجة لمحافظة.. ثم تطالب تلك المحافظة (باقليم) ثم تنظم للسعودية او الكويت..

ونحذركم.. بان العراق اول ما تاسس ايضا غالبيته شيعة ,, ولكن بعد استقلاله حكمته الاقلية السنية، والبحرين اول ما تاسست غالبيتها شيعة.. وحكمها السنة.. والبعث قادته كانوا من اكثرية شيعية.. كفؤاد الركابي .. ولكن .. بعد وصول البعث للحكم استلمها السنة البكر وصدام.. فلا تكونون قشامر يادعاة سلخ البصرة باقليم منفصل عن باقيا لشيعة العرب بوسط وجنوب..

ولنتبه:

ـ(مشكلة البصرة) ليس (سكانها فقراء..وتحتها نفط).ـ (فاليابان شعبها غني..وارضها فقيرة))ـ..

و..(مؤيدي اقليم بصرة.. تنابل) .. (ومن يقودوهم لصوص عينهم على نهب الجمل بما حمل)

فالياباني والكوردي الجنوبي (مرفه ويأكل من عقله وليس من تحت قندرته).. (ولكن الكارثة بدعاة اقليم بصرة.. الذين يريدون ان ياكلون من تحت قنادرهم وليس من عقولهم).. فتراهم عيونهم على النفط.. ومشكلتهم (ان البصرة فقيرة وتحتها نفط)؟ وليس مشكلتهم (ان البصرة فقيرة لان يمن حكمها حرامية ولصوص).. وهؤلاء الحرامية واللصوص من يقودون تحويل البصرة لاقليم للاستفراد بالثروات بعيدا عن ليس فقط عن الشيعة العرب بوسط وجنوب بل عن اهل محافظة البصرة نفسها..

وتذكروا بان محافظة البصرة حدودها رسمتها الانظمة السنية السابقة.. كحال محافظات العراق.. اي ليست حدود تمثل شعب او مكون له خصوصيته عن الاخرين.. وتذكروا بان مشكلة المياه بالبصرة مشكلة اخلاقية تتمثل (بمن تم انتخابهم لمجلس محافظة البصرة ومحافظيها) الذين سرقوا ميزانياتها ومنها من سرق وهرب كالنصراوي من اهل البصرة.. وتذكروا بان (مشكلة المياه بالبصرة ليس للشيعة العرب دخل فيها).. (فالانهر بالعالم .. تبدأ بمرحلة المراهقة بالمنبع.. حيث المياه سريعة.. ثم بنفس الوقت تدخل بمرحلة الشباب بوسطها.. ثم بمرحلة الشيخوخة بالمصب .. حيث تكثر المستنقعات ويضعف جريان النهر.. والبصرة تقع على مرحلة الشيخوخة للنهرين.. فما ذنبنا..

السؤال 55 مليار دولار خصصت للبصرة بالسنوات الماضية (اين هي) لو كان دعاة اقليم بصرة شرفاء فبدل سلخها باقليم.. لطالبوا برمي الحرامية والفاسدين بالبصرة بسلة المهملات وفي السجون.. واسترجعوا الاموال منهم.. لا ان يكافئونهم ليكونون برلمانيين باقليم ورؤساء اقاليم بدل محافظين؟ (ففي كوردستان .. بنوا محافظاتهم.. باقليم يوحد الكورد بمنطقة اكثريتهم).. (فلماذا من ادار المحافظات سرقها)؟؟ فماذا سيفعل ان سلخها المحافظة باقليم لينهبها براحته وياخذ الجمل بما حمل.. مما يتأكد بان اقليم وسط وجنوب هو الاساس وهو الخطوة الاولى بالقضاء على الفاسدين والخونة والعملاء.. (والدليل.. القوى السياسية الفاسدة الاسلامية بالحكم بالعراق تؤيد سلخ البصرة باقليم) وتقف بنفس الوقت ضد حق الشيعة العرب باقليم يوحدهم من الفاو لسامراء؟ وهذا خير دليل لما نريد ان نوصله من فكرة..

ولا ننسى في (بكردستان شعب اسمه الشعب الكردي طالب باقليم).. (البصرة من يقيم فيها..ليدعون لاقليم )؟؟

فالمناظر لاقليم كوردستان.. هو اقليم وسط وجنوب (اقليم الشيعة العرب)..

فاقليم بصرة اقليم تمزيق الشيعة العرب بمنطقة اكثريتهم.. واقليم كوردستان اقليم وحدة الكورد

لذلك لا يمكن ان نقارن اقليم بصرة باقليم كوردستان.. ﻿

ونشير لموقف المرجعية قبل سنوات من اقليم بصرة.. ولكن لا نسمع اليوم اي موقف حازم منها

فلم يوتيوب (راي السستاني (اقليم وسط وجنوب).. وليس (اقليم بصرة) بخطب مقلديه المعممين

اعترافات مؤيدين لايران.. (ايران تقف عائق امام اقامة اقليم للشيعة العرب بوسط وجنوب)

وننبه ونكرر .. :

في حالة الشيعة العرب لا يوحدون انفسهم باقليم.. النتيجة.. (في حالة مطالبة محافظة ديالى بوحدها بالمتنازع عليها مع اقليم كوردستان)؟؟ او (مطالبة بغداد وحدها بالمناطق المتنازع عليها مع صلاح الدين بلد والدجيل وسامراء).. (ومطالبة كربلاء بالنخيب من الانبار).. سيكون للسنة والكورد الارجحية.. وحتى لو تحولت المحافظات التي لها علاقة بالمناطق المتنازع عليها الى اقاليم لكل محافظة.. ستكون ضعيفة امام (اقليم قوي كاقليم كوردستان الذي يوحد محافظات الاكثرية الكوردية باقليم).. وهكذا بالنسبة لمحافظات الشيعة بالمناطق المتنازع عليها مع السنة.. مما يتأكد ضرورة تشكيل اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب لتامين حاضر ومستقبل الشيعة العرب.

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم