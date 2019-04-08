الاتفاق على مرور الايرانيين عبر العراق الى سوريا

أعلن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الاحد، عن الاتفاق بين ايران والعراق حول التنسيق العسكري لمواجهة التهديدات الجوية.

وقال اللواء باقري عقب استقبال رئيس أركان الجيش العراقي “جرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على أن البلدين لديهما علاقات متجذرة ومتينة، وان علاقات ايران مع العراق تختلف مع علاقاتنا مع باقي الدول، نحن لدينا تهديدات واهتمامات مشتركة”.

وأضاف “جرى بحث مختلف القضايا، لاسيما حول جرف وتنظيف نهر اروند، حيث تولت القوات المسلحة في البلدين مسؤولة توفير الامن لانجاز هذا العمل، كما جرى بحث التعاون فيما يخص المجرى بين نهر اروند والخليج وتوفير الأمن هناك”.

وتابع “تحدثنا عن ضرورة فتح معبر خسرو الحدودي امام الزوار حيث تعهد الجانب العراقي توفير الامن لطرق تردد الزوار في محافظة ديالى، سيتم افتتاح هذا المعبر قريباً ويمكن للزوار الايرانيين التوجه الى سوريا عبر العراق وزيارة السيدة زينب”، منوها الى استعداد الجانبين العراقي والسوري لانجاز هذا العمل.

ولفت الى الاتفاق حول التنسيق في الدفاع الجوي المشترك بين ايران والعراق، قائلا، من الممكن ان نشعر بالتهديد من الحدود الغربية حيث تقرر ان تعمل قطاعات الدفاع الجوي للبلدين سوية واجراء المزيد من التنسيق في هذا الشأن.

واضاف، جرى الحديث عن التواجد العسكري الامريكي في العراق، ان الجانب العراقي اكد أن تواجد القوات الامريكية لتدريب القوات العراقية فقط وهي تحت سيطرة الجيش العراقي.