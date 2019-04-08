الدخيلي يؤكد سيطرت خلية الازمة على موجة الاطلاقات المائية القادمة من محافظة واسط

المكتب الاعلامي

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي على السيطرة التامة على موجة الاطلاقات المائية القادمة من محافظة واسط خلال اليومين الماضيين بسبب ازمة الفيضانات التي تضرب البلاد .

وقال الدخيلي خلال الزيارة الميدانية التي قام بها برفقة محافظ ذي قار يحيى الناصري الى مناطق شمال المحافظة ان ” خلية الازمة سيطرت بشكلِ كامل على زيادة الاطلاقات المائية القادمة من سدة الكوت التي بلغت اكثر من 200 متر مكعب في الثانية , مشيراً الى تصريف تلك المياه الى مناطق الاهوار و المصب العام “.

واضاف ان ” خلية الازمة سجلت غرق بعض القرى في قضاء الفجر والرفاعي والدواية , معزياً سبب غرق هذه القرى الى وجود نبات الشنبلان في القنوات المائية عرقلة مرور المياه بصورة طبيعية “.

ولفت ان ” المحافظة استنفرت جميع آلياتها لرفع نبات الشنبلان و بناء سواتر ترابية في المناطق الضعيفة لتأمين الحماية للمواطنين الساكنين على ضفاف النهر , مطمئناً الاهالي بسيطرة خلية الازمة على مناسيب المياه القادمة وهي لا تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين “.

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )