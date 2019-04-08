الديمقراطي الكوردستاني يرد اتهام الكورد بتأخير حكومة عبدالمهدي: فلندلكم على السبب

ردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، على اتهام اطراف سياسية للكورد بالتسبب بتأخير اكمال حكومة عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن الكتلة ديار برواري، ان “اتهام المكون الكوردي، بتأخير اكمال حكومة عادل عبدالمهدي، غير دقيق، وهذا محاولة لتشويش على الشارع العراقي، الذي يضغط على تكملة الكابينة الوزارية”.

وبين برواري، ان “الخلاف الشيعي – الشيعي، بسبب حقيبة وزارة الداخلية، هو السبب بتأخير تكملة الكابينة الوزارية، كذلك الخلاف على حقيبة وزارة الدفاع، فالى هذه اللحظة لا يوجد اي توافق او اتفاق على حسم مرشحي هذه الوزارات”.

وختم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان “حقيبة وزارة العدل، من اسهل الوزارات، التي يمكن حلها من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتقديمه مرشحا لها، لكن المشكلة مازالت بوزارتي الدفاع والداخلية”.