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الزهور ………

ترجمة : فدوى هاشم كاطع – البصرة

بقلم: اليس ووكر Alice Walker

ظنت مايوب التي كانت تقفز بخفة منتقلة ما بين حضيرة الدجاج وزريبة الخنازير والمدخن* ان تلك الايام كانت هي الافضل . كان الهواء شديدا مما جعل انفها يصاب بالنشلة وجعل حصاد الذرة والقطن والفول السوداني والقرع كل يوم يحمل مفاجأة ذهبية تتسبب في اشاعة جو من الفرح في روحها .

كانت مايوب تحمل عصا قصيرة كثيرة العقد تضرب بها بشكل عشوائي على اي دجاجةً تحبها . وكانت تطرق بها على السياج حول زريبة الخنازير مقلدةً ايقاع اغنية ما ، وكانت تشعر بالارتياح والخفة تحت حرارة الشمس .

كانت في العاشرة من العمر وكانت الاغنية هي ثروتها الوحيدة فيما كانت تمسك العصا بيدها السمراء الداكنة وكانت تلعب دورا ثانويا متمما لاغنيتها .

ادارت ظهرها قبالة الالواح الصدئة لكوخ المزارع الذي يعمل لدى عائلتها ثم سارت بمحاذاة السياج الى ان وصلت الى الجدول المائي الذي تشكل بفعل النبع . نمت حول النبع الذي كان مصدر مياه الشرب لعائلتها زهورٌ برية اضافة الى نبات السرخس الفضي . وكانت الخنازير تقف على الضفاف الضحلة دون حركة . راقبت مايوب الفقاعات البيضاء متناهية الصغر وهي تخترق التربة السوداء الرقيقة والماء الذي كان يتصاعد بهدوء لينسل بعدها الى اسفل المجرى المائي .

كثيرا ما حاولت ان تستكشف الغابة التي تقع خلف المنزل ، وغالبا ماكانت امها تصطحبها معها في اواخر الخريف لجمع الجوز من بين الاوراق المتساقطة . اما اليوم فقد قامت بشق ذلك الطريق بنفسها ، كانت تقفز هنا وهناك خشية ان تطأ قدمها افعى متخفية . وبالاضافة الى انواع نبات السرخس والاوراق المألوفة والجميلة والمختلفة وجدت حفنة من الازهار الغريبة زرقاء اللون ذات الحواف المخملية ، والاعشاب الطافية حلوة المذاق المليئة بالبراعم البنية ذات الرائحة العبقة .

عند الساعة الثانية عشر كانت يداها مثقلتين بالاغصان التي جمعتها ووجدت نفسها تبعد عن المنزل مسافة ميل او اكثر . اعتادت ان تكون على مسافة ابعد سابقا ولكن غرابة هذه الارض جعلت الامر غير ممتع مثلما كان الحال في جولاتها السابقة . كانت الاجواء كئيبة في الكهف الصغير الذي وجدت نفسها فيه ، وكان الهواء رطبا والصمت يدق اوتاده في المكان .

عاودت مايوب ادراجها الى المنزل ، عائدةً الى سكينة الصباح ، لكنها سرعان ما تسمرت امام عينيه ، انغرز كعب حذائها في الجزء المكسور بين الحاجب والانف . بلغت المكان بسرعة لتحرير نفسها دون ان تشعر بالخوف . اطلقت صرخة مفاجأة عندما وقعت عيناها على تكشيرته المكشوفة .

كان رجلا طويلا شغلت جثته مساحة طويلة . كان رأسه مطروحا الى جانبه . حين ابعدت مايوب اوراق الاشجار وطبقات الارض والاحجار المتجمعة رأت اسنانه البيضاء الكبيرة المتكسرة او المتصدعة ، واصابعه الطويلة وعظامه الضخمة . وكانت ملابسه قد تعفنت باستثناء بعض الخيوط الزرقاء من سروال الدنيم الازرق الذي كان يرتديه ، اما مشابك الرداء فقد تحولت الى اللون الاخضر .

حدقت مايوب في انحاء المكان باهتمام ، وجدت زهرةً بريةً ذات لون وردي بالقرب من الرأس وحين التقطتها لتضمها الى باقتها ، لاحظت وجود تلة مرتفعة وخاتم حول الوردة ، انها بقايا انشوطة حبل المشنقة المتفسخ وقطعة من محراث متهريء وقد امتزجت الى حد ما بالتربة . وتشبثت قطعة اخرى بطرف متدلي من شجرة بلوط ضخمة متفرعة . بدا الجسد المسجَى باليا متعفنا بلا لون يكاد لا يرى لكنه كان متمددا بتململ في النسيم . وضعت مايوب ازهارها وانتهى فصل الصيف .

اضاءة :

تمثل القصة لحظة خسارة براءة الطفولة لدى مواجهة موقف صعب او عنيف ، حيث انتقلت الطفلة مايوب من مرحلة الطفولة السعيدة والاّمنة والمرحة الى مرحلة الادراك بان العالم بعيد كل البعد عن السلام والامان ، كانت تلك اللحظة حين وجدت ذلك الرجل الذي قد اُعدم وظهر امامها بجسده البالي والمتفسخ وراسه المفصول عن جسده وبقربه الحبل الذي تم شنقه به . انها لحظة تجلي فاصلة في حياة مايوب ربما تترتب عليها تداعيات هامة . عندما وضعت مايوب ازهارها فهذه دلالة على انتزاع البراءة الجميلة من روحها وانتهاء فصل الصيف في تلك الحظة تدل على انتهاء تلك المرحلة الجميلة والسعيدة في حياة مايوب .

الكاتبة :

تعتبر اليس ووكر من رائدات الادب الامريكي والافريقي ، اغلب كتاباتها اشارت فيها الى مشكلة العرق والجنس . برزت كروائية وشاعرة وكاتبة للقصص القصيرة وناشطة سياسية . تم القاء القبض عليها بتاريخ 8 مارس 2003 خلال مشاركتها في نظاهرة احتجاجية ضد الحرب على العراق .وقامت بزيارة الى غزة مع مجموعة من النساء المناهضات للأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين بهدف تقديم المساعدات . حاصلة على جائزة بوليتزر للرواية عام 1983 والجائزة الوطنية للكتاب عام 1983 .

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