العاصمة بغداد تشهد عدة عمليات سرقة وسطو مسلح

شهدت العاصمة العراقية بغداد، عدة عمليات سرقة وسطو مسلح.

وابلغ مصدر امني ان مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام شقة ضمن منطقة زيونة وقامت بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذت بالفرار.

واضاف ان ان الشقة كانت خالية من ساكنيها وقت الحادث.

وعلى سياق مواز اقدم شخص على سرقة دراجة نارية بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة، فيما اقتحمت مجموعة مسلحة منزلا ضمن منطقة الشعب وقامت بسرقة مبالغ مالية لم تقدر ثمنها بعد تهديد افراد العائلة بالاسلحة البيضاء.

وفي شارع فلسطين شرقي العاصمة، اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية بسرقة حقيبة امرأة بتقاطع الصخرة.

وبحسب حسب ادعاء المرأة فان الحقيبة احتوت على مبالغ مالية وجهاز نقال ومستمسكات رسمية.