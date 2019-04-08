Posted on by

العاصمة بغداد تشهد عدة عمليات سرقة وسطو مسلح

شهدت العاصمة العراقية بغداد، عدة عمليات سرقة وسطو مسلح.
وابلغ مصدر امني ان مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام شقة ضمن منطقة زيونة وقامت بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذت بالفرار.
واضاف ان ان الشقة كانت خالية من ساكنيها وقت الحادث.
وعلى سياق مواز اقدم شخص على سرقة دراجة نارية بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة، فيما اقتحمت مجموعة مسلحة منزلا ضمن منطقة الشعب وقامت بسرقة مبالغ مالية لم تقدر ثمنها بعد تهديد افراد العائلة بالاسلحة البيضاء.
وفي شارع فلسطين شرقي العاصمة، اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية بسرقة حقيبة امرأة بتقاطع الصخرة.
وبحسب حسب ادعاء المرأة فان الحقيبة احتوت على مبالغ مالية وجهاز نقال ومستمسكات رسمية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close