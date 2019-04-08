الفنان السوري زهير رمضان : ٢٥ عملا دراميا سوريا في الماراثون الرمضاني المقبل

قال الفنان السوري زهير رمضان خلال الندوة الخاصة به على هامش فعاليات مهرجان النهج السينمائي: “أشارك للمرة الأولى من خلال فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي كضيف شرف هذا العام، وفي الحقيقة سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الخامسة، فكربلاء بلد الأمن والأمان، مثيرة وبلد سياحية من الدرجة الأولى”.

من ناحية أخرى أكد أن الفنانين السوريين مستمرين في تصوير أعمالهم على الرغم الحروب التي تمر بها سوريا، اذ قال:”الفن رسالة ونحن ندرك أهمية رسالتنا ولذلك على الرغم من الظروف التي تمر بها بلدنا سوف نستمر في تقديم أعمالنا، وأكبر دليل على ذلك أن الدراما السورية ستقدم ٢٥ عملا دراميا في الماراثون الرمضاني هذا العام، وهذا أكبر دليل أن سوريا سوف تنتصر بشعبها”.