المترجمون التحريريون و المترجمون الشفاهيون

ترجمة: محمد مصطفى مازن

و

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

يعمل المترجمون التحريريون translators والمترجمون الشفاهيون interpreters مع اللغات ، لكن بطرق مختلفة للغاية : و الفرق الرئيس هو أن المترجمين التحريريين يعملون مع الكلمات المكتوبة بينما يعمل المترجمون الشفاهيون مع الكلمات المنطوقة. دعونا ننظر إلى بعض الاختلافات الهامة الأخرى بين الترجمة التحريرية translation و الترجمة الشفاهية interpretation.

المترجمون التحريريون يكتبون و الشفاهيون يتكلمون – و الآن أنت تعرف أكثر من معظم الناس حول صناعتنا ! و بالإضافة إلى ذلك ، يعمل معظم المترجمين التحريريين ” باتجاه واحد ” فقط : فعلى سبيل المثال، من الإنجليزية إلى اليابانية أو من اليابانية إلى الإنجليزية . وإذا كنت تبحث عن مترجم في دليل جمعية المترجمين الأميركيين على الشبكة، فسترى أنه يمكنك اختيار اللغات “من” و “إلى” التي تحتاجها . و في الصناعة ، غالباً ما يشار إلى تلك اللغات على أنها اللغة المصدر source language ( من ) و اللغة الهدف target language ( إلى ).و لذلك ، فإن الزبون الذي يحتاج إلى وثيقة تترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية ومن ثم إلى وثيقة عكسية تترجم من الإنجليزية إلى الفرنسية فإنه بشكل عام يحتاج إلى مترجمين أثنين مختلفين . يعمل معظم المترجمين إلى لغتهم الأصلية فقط طالما أن الكتابة بلغة المرء الأم أسرع و أسهل. و بالطبع هناك بعض الاستثناءات : إذا كان شخص ما قد نشأ، و لنقل ، في منزل ينطق باللغة الإسبانية ، ويرى أن الإسبانية هي لغته الأم ، ولكنه قام بدراساته باللغة الإنجليزية ، فقد يفضل الترجمة إلى الإنجليزية . أو قد يكون مرتاحا بصورة متساوية في الترجمة لأي لغة .

يعمل معظم المترجمين الشفاهيين بشكل ثنائي الاتجاه bi-directionally، و هو يعني أن مترجما شفاهيا واحدا يعمل في الغالب من الإنجليزية إلى الإسبانية ومن الإسبانية إلى

الإنجليزية . على سبيل المثال في الترجمة الشفاهية للمحاكم ، يعمل كل مترجم شفاهي تقريبا لوحده ، مترجما في “كلا الاتجاهين” لجميع الأطراف المعنية . و هناك أيضا أنماط عديدة من الترجمة الشفاهية – و الأنواع الرئيسة هي الترجمة التتبعية consecutive interpreting و الترجمة الفورية simultaneous interpreting و الترجمة البصرية sight interpreting . و إذا كنت قد شاهدت أفلاما مثل “المترجم الشفاهي The Interpreter” ، فإنك تكون قد شاهدت الترجمة الفورية في العمل ، حيث يبدو المترجم الشفاهي و المتحدث يتكلمان في وقت واحد ، وأحيانا باستخدام الميكروفونات وسماعات الرأس لسماع بعضهما البعض . و في الواقع ، يستخدم المترجمون الفوريون تقنية تسمى ” التأخير في الوقت décalage” ، وهذا يعني أن المترجم يتخلف عن عمد عن المتكلم بضع كلمات من أجل أن يترجم بصورة صحيحة عبارة أو فكرة كاملة. و في الترجمة التتبعية ، يتحدث شخص واحد في كل مرة ، ثم ينتظر المترجم الشفاهي ليقوم بالترجمة . و قد يتطلب ذلك تدوينا موسعا للملاحظات من جانب المترجم، وبالطبع يستغرق الأمر أيضا ضعف مدة الترجمة الفورية على الأقل . أخيراً ، الترجمة البصرية وهي الترجمة الشفاهية لنص مكتوب . وعلى سبيل المثال حينما يعطى القاضي مترجمة شفاهية في المحكمة وثيقة باللغة الإنجليزية ويطلب منها قراءتها إلى المدعى عليه باللغة البرتغالية.

المصدر: http://theatacompass.org/2013/06/20/what-is-the-difference-between-translation-and-interpreting/