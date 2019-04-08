الملا بختيار: التوازن بكوردستان لايتغير بمزايدة من بعض الاتحاديين

رأى مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، اليوم الاحد، أن الاتفاق بين الاطراف لتشكيل الحكومة استوجب اتمامه قبل ثلاثة أو اربعة اشهر “كون الطرق الى تشكيل الحكومة واضحة”.

وجاء تصريحات الملا بختيار خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة خانقين بمحافظة ديالى واكد فيها ان “جميع الوعود التي قطعناها على انفسنا بعد الانتخابات بتشكيل حكومة فعالة سيتم تنفيذها”.

واعرب بختيار عن امله ان تغيّر الاتفاقية العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاطراف الاخرى الى مرحلة اخرى من تحمل المسؤولية التاريخية في هذه الظروف التي يحتمل فيها ان ننتظر احداثا كثيرة”.

وبشأن الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني اكد بختيار انه ليس داخل المفاوضات ليستطيع التحدث عنها، وعدا عن هذا لم يتم اجراء الجلسة الاخيرة للاتفاق من اجل السؤال عن تفاصيله او نشره”، مستدركا انه مادام “اعضاء المكتب السياسي كانوا حاضرين وقرروا الاتفاق فمن الواضح ان الاتفاق كان يروق لهم”.

واشار بختيار الى انه لا الديمقراطي يستطيع تجاوز حقوق الاتحاد الوطني والاتحاد يستطيع تجاوز الديمقراطي، مبينا ان هذا التوازن في كوردستان مشروع مازال الوقت مبكرا لانتهائه “فهذا التوازن لا يتغير بالمزايدات داخل الاتحاد الوطني، ولا بالعقلية الحاكمة عند بعض اعضاء الديمقراطي، ولا يتغير ايضا بمعارضة غير موضوعية”.