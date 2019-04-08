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الملك عبدالله يجتمع مع مسعود بارزاني ويبلغه: انا مرتاح لهذا الامر

إستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله في قصر الحسينية يوم الأحد زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والوفد المرافق له.
خلال اللقاء عبر الملك عبدالله عن إرتياحه تجاه تقدم العلاقات بين بغداد واربيل، معلناً أن تحسن تلك العلاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي ذات اللقاء تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين الجانبين وضرورة إستمرارها، والتنسيق والتعاون المشترك في مجالات الحرب ضد الإرهاب والتطرف وقلع جذور الإرهابيين.
كما تم تسليط الضوء على العلاقات الإقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية.

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