النجف تحذر من تنظيم “ارهابي” منبثق من داعش وتربطه بـ”المسيء للامام الكاظم”

قالت محافظة النجف وقيادة الشرطة في المحافظة، ان تحقيقاتها توصلت لانبثاق تنظيم ارهابي جديد من تنظيم داعش.

واعلنت النجف في وقت سابق اعتقال صاحب مقهى بتهمة الإساءة إلى الشعائر الدينية بعد بث فيديو مباشر في الفيسبوك وهو يتحدث بكلمات “تسيء للإمام موسى الكاظم”.

وظهر شاب الاسبوع الماضي في بث مباشر على الفيسبوك وهو يجلس في “مقهى شناشيل” و”يلعن الإمام الكاظم” في معرض رده على التعليقات معتبراً ذلك حرية شخصية بالقول: “هذا كاظمكم وليس كاظمنا”.

وذكر بيان مشترك، “في وقت سابق وجهنا قيادة شرطة النجف بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب كافيه شناشيل الذي اساء للأمام الكاظم ولدى القاء القبض عليه والتحقيق معه حول التهجم والاساءة للرموز الدينية اعترف بأنتمائه الى احدى التنظيمات الارهابية وظهور مستجدات في مجريات التحقيق اذ كشف عن تورط ثلاثة اخرين معه وصدور امر قضائي بإعتقالهم مما دفع شرطة النجف الى اصدار بيان لتحذيرالمواطنين واخذ الحيطه والحذر”.

واضاف، “عند التعمق بالتحقيق من قبل قيادة الشرطة ادلى المتهمون بأعترافات خطيرة جدا كشفت اسم التنظيم الارهابي الجديد الذي انبثق من فلول تنظيم داعش الارهابي في عدد من المحافظات والممول من كبار قادة تنظيم داعش لغرض استهداف القيم الاخلاقية والدينية وتهديم الفكر المجتمعي لدى الشباب”، بحسب وصف البيان.

وتابع، “لذا نؤكد حرصنا العالي على أمن المحافظة وتأكيدنا على حرية الرأي والتعبير فلا يوجد اي استهداف للحريات التي كفلها الدستور وانما هي قضية جنائية بحتة اثبتت وجود خلية ارهابية”.