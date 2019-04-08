النور الأكمل النبي الأمجد

سليم العكيلي

دأب أهل العلم والمعرفة وبذل كل طاقاتهم وأمكانياتهم في حفظ الدعامة الرئيسية لأاسلام والمجتمع الأسلامي ، من خلال حفظ الخطوط والمسارات الرئيسية التي أسسها رسول الأنسانية (صلى الله عليه واله وسلم ) بثورته المباركة التي أرادوا من خلالها صلاح الأمة وكرامتها وعزتها ، والحفاظ على تلك الثورة وتوظيفها بالشكل المطلوب هو جزء من الوفاء لتلك التضحيات المباركة ، وتجسيدا للتوحيد المحمدي الأصيل في الايمان بالله تعالى وما شرعه من قوانين ، لذلك تجد سماحة المحقق السيد الصرخي الحسني يؤكد على أستثمار وتوظيف تلك الجهود حيث يقول : (لابدّ من استثمار وتوظيف الثورة المباركة والتضحية المقدسة وأمتداداتها وآثارها وتسييرها المسار الإلهي الرسالي في نصرة إمام الحق وقائده ومؤسس المبادئ السامية التوحيدية الإسلامية الرسالية الخالدة والمضحي بنفسه وعترته الطاهرة من أجل الأمة وصلاحها وتكاملها وخيرها وعزتها، أعني حبيب إله العالمين وسيد المرسلين النور الأكمل والسراج الأنور النبي الأمجد المسدد المؤيَّد بالملائكة وروح القدس الأقدس- صلى الله عليه وآله وسلم-، ولا بدّ من تسييرها صدقًا وعدلًا في تحقيق وتجسيد التوحيد المحمدي المتأصل بالإيمان بالله الواحد القهار) انتهى كلام المحقق ، فأين نحن اليوم من ذلك التوظيف وذلك الاستثمار ؟.