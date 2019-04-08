الهجرة ترسل مساعدات إغاثية للعوائل النازحة اثر الفيضانات في محافظة ميسان

أرسلت وزارة الهجرة و المهجرين مساعدات عينية للأسر النازحة المتضررة جراء السيول و الفيضانات التي اجتاحت محافظة ميسان .

وافصح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ” ان المساعدات المرسلة تضمنت (372) خيمة مع ملحقاتها و (3,000) الأف سلة غذائية و (500) سلة صحية ، فضلا عن (2,734) سلة ملابس و (4,000) الأف حصة من المفروشات الأرضية ” .

و أوضح نوروز ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ميسان وزع (661) حصة من المساعدات العينية متضمنة (خيم و سلات ملابس وأخرى صحية ومفروشات أرضية ) للأسر النازحة و المتضررة في ‏قرى ام المشاحيف والعدلة وأم الخير وأم دعوة و الهدام التابعة لقضاء الميمونة و في قريتي العوينية و مويلحة بناحية المشرح التابعة لقضاء الكحلاء ،

منوها عن شمول كافة الأسر التي تضررت في المناطق التي تعرضت للفيضانات في المحافظة بالمساعدات ” .

قسم الإعلام