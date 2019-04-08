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ايران تتحدث عن مليار دولار مستحقات بتصديرها الغاز للعراق

كشف وزير النفط الإيراني، بيجين زنكنة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع العراق بشأن تطوير حقلين حدوديين للنفط، فيما أشار إلى أن مستحقات بلاده من تصدير الغاز للعراق، بلغت مليار دولار.
وقال زنكنة، اليوم الأحد، على هامش لقائه وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الذي يزور طهران رفقة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إن “البنك المركزي الإيراني سيتابع عملية الحصول على مستحقات تصدير الغاز من العراق، كما أننا نؤكد بأن الشركات الإيرانية تساهم في تنفيذ المشاريع في العراق”.
وأضاف: “من المقرر أن تدخل شركة عراقية مماثلة إلى إيران وتجري محادثات حول كيفية التعاون ونقل الخبرة مع طهران”.
وأوضح زنكنة أن “الشركات الإيرانية تملك إمكانيات كبيرة في مجال صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي يمكن أن تتعاون مع العراق”.
وأشار إلى أن “العراق بلد نام حيث توجد العديد من المشاريع النفطية القائمة، وعلى هذا الأساس هناك شراكة واسعة النطاق”.

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