بارزاني وكوسرت يوقعان اتفاقا تشكيل الحكومة

اعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، ان كلا من نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني والنائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي،سيوقعان غدا الاثنين الاتفاق بين حزبيهما لتشكيل حكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى انهما سيعلنان عن ما سيتحصل عليه كلا الحزبين من مناصب في الحكومة.

وبطلب من المجلس المركزي للاتحاد الوطني عقد اليوم الاحد اجتماع ضم كلا من نائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي والمكتب السياسي والوفد المفاوض للاتحاد مع المجلس تم خلاله طرح اجتماعات واعمال اللجنة والاتفاق الذي توصلت اللجنة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال عضو المجلس المركزي للاتحاد بختيار شاويس، ان الذي تمت ملاحظته ان لجنة الاتحاد كانت موفقة في مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي وتمكنت الى حد ما تثبيت رؤى الاتحاد الوطني، مبينا ان ما تحصل عليه الحزب كان جيدا لحد ما وتم ايجاد حل للمسائل المتعلقة بكركوك وبغداد.

ولفت شاويس الى ان من بين المناصب التي تحصل عليها حزبه هي “رئيس برلمان كوردستان ونائب رئيس الحكومة وان رئيس الاقليم سيكون له نائبان احدهما للشؤون العسكرية والامنية وهو من حصة الاتحاد الوطني، وست وزارات وثلاث هيئات ونائبي وزير (وزارتي المالية والشهداء) ووكيل وزارة الداخلية ونائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية وداخل وزارة العدل هناك مديري دائرتين وكذلك ترشيح مرشح من الاتحاد لمحافظ كركوك وفي بغداد مرشح من الاتحاد لوزارة العدل”.

واختتم تصريحه بالقول ان الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي سيتم التوقيع عليه يوم غد الاثنين، وسيجتمع وفدي التفاوض من كلا الجانبين وسيتم توقيع الاتفاق من قيل كل من نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني ووالنائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي.