(بالصور) قدرة “خارقة” لهاتف هواوي الجديد في الظلام

أثار الهاتف الجديد لشركة “هواوي” الصينية “بي 30 برو” إعجاب عدد كبير من المستخدمين بفضل قدرات التصوير غير المسبوقة ، التي يوفرها.

وقبل أسابيع، وتحديدا في مارس/آذار الماضي، أطلقت الشركة هاتفها الجديد ، قائلة إنها ” أعادت تغيير قواعد التصوير في مجال الهواتف الذكية، من خلال الهاتف “P30 pro”.

وقال موقع “بيزنيس إنسايدر” إن الهاتف الحديث تفوق على الجيل السابق في مستويات مختلفة، أبرزها التصوير الفوتوغرافي، مضيفا “الكاميرا تدعم تقنية أولى من نوعها تسمى الإضاءة المنخفضة للغاية”.

وأبرزت صورة متحركة تجريبية لكاميرا الهاتف قدرة الجهاز على التصوير في حالات الإضاءة الضعيفة جدا، أو حتى في الظلام، وفق ما نقل المصدر.

ودخل صاحب التجربة غرفة مظلمة، فكانت المفاجأة أن الهاتف التقط كل التفاصيل المحيطة به بدقة شديدة، وكأن الأضواء تنير المكان.

ويعتمد هاتف بي 30 برو على كاميرته الرباعية الجديدة، التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل، تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة لزاوية التصوير بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا (تي أو إف).

وكشفت هواوي، خلال عرض الهاتف في العاصمة الفرنسية باريس “الكاميرا الجديدة تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصريا وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي”، مضيفة “الهاتف مزود بكاميرا ستغير قواعد التصوير، وتجعل الصور أكثر إشراقا في جميع الأجواء وحالات الاستخدام”.