بعد مطالبته بحل الحشد الشعبي.. “بدر” تحشد لاعتقال صالح المطلك

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي، الاحد، الحكومة باصدار مذكرة قبض ضد صالح المطلك، الذي اتهمه “بسرقة الاموال”.

وقال الامرلي في بيان له ان “الحشد الشعبي هو من حرر المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي وقدم الغالي والنفيس من اجل اعادة اهالها الذين نزحوا منها”، متسائلا “اين كان المطلك واولاده الذين يسكنون الفلل ويركبون السيارات الفارهة في عمان، عندما اجتاح داعش مناطق عديدة من البلاد؟”

واضاف الامرلي ان “المطلك يسعى لحل الحشد بهدف اعادة الدواعش الى المناطق المحررة”، مشيرا الى انه “بدلا من خدمة ابناء محافظاته قام بسرقة اموالهم وهم نازحين كانوا بحاجة ماسة الى ابسط الامور التي تساعدهم على تحمل المعيشة في المخيمات”.

وطالب الامرلي الحكومة بـ”محاسبة المطلك على خلفية دعوته لحل الحشد الشعبي واصدار مذكرة قبض ضده بسبب سرقته لاموال النازحين”، لافتا الى “اننا في البرلمان سنقوم بفتح ملفات فساد من بينها سرقة اموال النازحين التي ذهبت الى جيوب المطلك”.