بومبيو: الحرس الثوري يدعم الإرهاب في العراق ولبنان وانتظروا التداعيات الكبيرة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن قرار تصنيف الحرس الثورى الإيراني جماعة إرهابية سوف يسري خلال أسبوع.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن منذ قليل تصنيف الحرس الثورى كمنظمة إرهابية، معتبرا أنه يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة.

وأضاف ترامب أن أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالى على إيران “لدعمها للأنشطة الإرهابية”.

وبين ان الحرس الثوري يدعم الإرهاب في العراق ولبنان، وسيتم التعامل مع الحرس الثوري مثل حماس وحزب الله وحركة الجهاد.

وقال ان التداعيات القادمة على ايران مثلا، ان بتصنيف الحرس الثوري يزيد الخطورة على من يتعامل تجاريا مع طهران.