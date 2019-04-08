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ترامب يعلن تصنيف بلاده للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية.
وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين ونشره البيت الأبيض “أعلن اليوم رسميا عن نية إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس للمهام الخاصة التابع له، في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
واتهم ترامب في البيان الحرس الثوري بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسية السلطات الإيرانية.

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