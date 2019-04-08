تربية نينوى تعلن مشاركتها الواسعة في حملة “من أجل موصل أنظف وأجمل”

تحت شعار ” من أجل موصل أنظف وأنقى ” وضمن حملة التنظيف الموسعة التي أطلقتها خلية الأزمة في مدينة الموصل وبمشاركة جميع الدوائر لمساندة قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية والحشد الشعبي والفرق التطوعية ، أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى وبناء على توجيهات المدير العام للتربية في محافظة نينوى السيد وحيد فريد عبد القادر مشاركتها في هذه الحملة .

السيد سامي الفضلي مسؤول شعبة العلاقات العامة والإعلام في تربية نينوى أكد بأن السيد وحيد فريد عبد القادر المدير العام دعا لتسخير كافة الامور اللوجستية والاستعداد الكامل للمشاركة بهذه الحملة من خلال توفير عدة اليات متنوعة تابعة لديوان المديرية للمساهمة الفعالة بهذه الحملة ، مؤكدا ان المديرية خصصت ثلاث حافلات لنقل عمال النظافة من والى مواقع العمل كما وتم تخصيص عدد من الحوضيات لنقل المياه بالإضافة الى تخصيص باصات عدد ٢ للتنقل من مكان لآخر وثلاث سيارات حمل .

من جانبه أكد الاستاذ جسام أحمد مدير الإدارة والتجهيزات في تربية نينوى ورئيس اللجنة المشكلة في المديرية بأمر المدير العام للمشاركة في الحملة الكبرى إن المديرية أكملت كافة استعداداتها للمشاركة بهذه الحملة الوطنية التي انطلقت يوم السبت في محافظة نينوى ، وبين السيد رئيس اللجنة المشكلة في المديرية إن اللجان ستقوم كذلك بزيارة مدارس المحافظة لإرشاد الطلبة بأهمية حملات التنظيف وإقامة ندوات موسعة لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة وجعل مدارسهم انظف وأجمل .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام