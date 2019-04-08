حفل إستذكاري عن المفكر الشهيد عزيز السيد جاسم



بغداد ـ هادي جلو مرعي

تقيم نقابة الصحفيين العراقيين وبمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتغييب وإستشهاد المفكر الكبير عزيز السيد جاسم الحفل الاستذكاري السنوي تحت شعار (يوم المغيّب العراقي).

وقال منسق الحفل علي عزيز السيد جاسم في تصريح امس ان (الحفل سيقام بالتزامن مع ذكرى تغييب واستشهاد المفكر في 15 نيسان عام 1991 عن عمر ناهز الخمسين عام ألف خلالها نحو ستين مؤلف وكتاب وكان نصيبه فيها من الاعتقالات ستة مرات متوزعة من العام 1956 ولغاية الاعتقال الاخير قبيل عيد الفطر بيوم).

مشيرا الى ان (الحفل الذي سيشارك فيه نخبة من الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة سيقام برعاية رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ، نقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيد اللامي يوم السبت المقبل الموافق 13 من نيسان الجاري في نادي العلوية الساعة العاشرة صباحاً).مبينا ان (الحفل سيسلط الضوء على الجوانب الفكرية والصحفية للسيد جاسم ضمن محور حرية الرأي والتعبير في مواجهة سلطة القمع والاستبداد).منوها الى ان (الدعوة عامة لجميع مناصري الحرية تحت مظلة صاحبة الجلالة).