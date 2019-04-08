خواطر: الماسونية , مصر , اوباما , دول الخليج , عادل عبدالمهدي ,انتهى دور مصر؟!

اضطر اعطيكم معلومات عن نفسي ؟! لانكم ستقولون ؟! من اين لك هذا ؟! كنت طالب في ثانوية كلية بغداد في السبعينات ومنه فلغتي الانكليزية – الامريكية احسن من الامريكان ؟! وخصوصا بعد ان تواجدت في الولايات المتحدة الامريكية لمدة 32 سنة كطالب وتخرجت كمهندس واشتغلت هناك لمدة 25 سنة ثم رجعت للعراق … المهم

اسست الماسونية (الصهيونية) الولايات المتحدة الامريكية لتكون الذراع العسكري لها ؟! وفي الولايات المتحدة الامريكية تنتشر المعابد الماسونية في كل مكان وانا كنت اتابع ما تفعله الماسونية بالكلام مع الامريكان (زملاء دراسة , عمل , جيران , الخ) وقراءة الكتب (بالانكليزي طبعا) ؟! هنالك في الماسونية اثنان (2) من المعابد الرئيسية: المعبد الاسكوتلندي والمعبد الفرنسي ؟! من زمان اعطى احد هذين المعبدين واعتقد الفرنسي اجازة لمعبد ماسوني في مصر لكي يدير كُل شؤوون الشرق الاوسط (العربي) ؟! اقول: الشرق الاوسط (العربي) لان تابعية تركيا وايران مختلفة واقصد في المعابد الماسونية ؟! ومن هذا المعبد وبسبب هذا المعبد كان الممثلون المصرييون في زمن السبعينات والثمانينات كلهم (اواغلبهم) منتمون (ماسونيين) بل كان الانتماء الى المعبد الماسوني هو شرط نجوميتهم؟! ومنه ولذلك فكانت قمة انجازات ذلك المعبد الماسوني في مصر ؟! هو توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل ؟! فالماسونية تربط كل شيئ بمصر في الشرق الاوسط (العربي) ؟! بقرة اصطدمت مع باص في الهند ننتقل بكم الى مركز الاهرام للدراسات لتحليل الموضوع ؟! المهم

كل شيئ عن طريق مصر ؟! وطبعا على الخليجيين ان يدفعوا وبالدولار ؟! الولايات المتحدة الامريكية الماسونية تدفع 3 مليارات دولار لمصر الماسونية مكافأة لتوقيع اتفاق السلام مع اسرائيل ؟! الفلوس توزع على الطبقة الماسونية (الباشوات) ولا يرى منها الشعب المصري الا الفقر ؟! والسياسات الانبطاحية ؟! .

فكر الخليجييون (3 من 4 زوجاتي خليجيات ودرست معهم في الولايات المتحدة الامريكية ) ليش ندفع خاوات لمصر ؟! لان المعبد الماسوني هناك ؟! ليش ما نفتح احنا معبد ماسوني ونفك الاتباط مع مصر ؟! وفعلا تم فتح معابد ماسونية في دول الخليج بارتباط مع المعبد الاسكوتلندي الأم او المعبد الفرنسي الأم ؟! انتهى دور مصر في الشرق الاوسط (العربي) وجاء اوباما وكمل الموضوع ؟! ماذا قال اوباما لمصر الماسونية ؟! مصر دولة افريقية لازم تهتم بامور افريقيا فقط ؟! وكان ذلك هو المسمار الاخير في نعش الدور المصري (للمعبد الماسوني المصري) في الخليج بالتحديد والشرق الاوسط (العربي) ؟! اقول: الشرق الاوسط (العربي) لان تابعية تركيا وايران مختلفة واقصد في المعابد الماسونية ؟! انتهى الدور المصري الماسوني في الشرق الاوسط (العربي) وبدأ الدور الماسوني الخليجي ؟! محور قطر بالضد من محور الامارات (السعودية) ؟! .

عادل عبدالمهدي والجهلة في كل الكتل السياسية العراقية بعدهم يعتقدون بان مصر (الماسونية) هي من يدير الشرق الاوسط (العربي) ؟! ولكن لان الماسونيين العراقيين (ان صح التعبير) ارتباطهم بالمعبد الماسوني في مصر يعرفون بان دور المعبد الماسوني في مصر انتهى ؟! ويريدون ان يتم احياء المعبد الماسوني في مصر ليلعب الدور السابق من جديد ؟! لكي يحصلوا على امتيازات اكبر ؟! هؤلاء الماسونيين العراقيين هم اليوم اساس الخراب في العراق ؟! ويربطون العراق بمصر والاردن ؟! ولا دور لهاتين الدولتين في سياسات المعبد الماسوني اليوم في سياسات الشرق الاوسط (العربي) الا مص الفلوس ؟! .

زيارة عادل عبدالمهدي لمصر كانت لتفعيل الدور المصري الماسوني بعد اوباما ؟! سواءا اكانت بجهل عادل عبدالمهدي او باوامر ؟! لا تنسوا بانه خريج فرنسا ويدور في الفلك الفرنسي ؟! وللمعلومات ميشيل عفلق كان ينتمي للمعبد الماسوني الفرنسي , ومنه وبسبب ذلك بل باوامر من المعبد الماسوني الفرنسي اسس حزب البعث (العبث والخراب) ؟! صدام لم يكن منتمي للمعبد الماسوني ولكن كان خادم للسياسات الماسونية ؟! والفرق بان الذي ينتمي لا يعدم ؟! مثال على ذلك حسني مبارك وميخائيل يوحنا (سماه صدام طارق عزيز) هو وميشيل عفلق كانوا اعضاء ارتباط صدام بالمعبد الماسوني الفرنسي ؟!

سياسة المحاور ؟! المعبدين الماسونيين في الخليج يتصارعان ؟! عادل عبدالمهدي (بجهل او علم) ذهب لمصر لاحياء المعبد الماسوني المصري والذي يضم (العراقيين الماسونيين والاردنيين الماسونيين) وطبعا بزعامة المعبد الماسوني في مصر ؟! وطبعا بفلوس العراق ؟! فمصر والاردن دول تعتمد على المساعدات الماسونية 100% ؟!.

غزو العمالة المصرية للعراق في هذه السنة 2019م ؟! ومد انبوب النفط من البصرة الى العقبة هو جزء من هذه السياسة لتفعيل دور المعبد الماسوني في مصر مرة اخرى؟! بعد ان تم الغاءه من قبل الدول الخليجية والرئيس الماسوني (طبعا) اوباما؟!

(اغلب ان لم نقل كل رؤساء الولايات المتحدة الامريكية واعضاء الكونكرس والموظفين الكبار في الدولة بل اغلب او كل رؤساء الشركات الكبرى يجب (اكرر يجب) ان يكونوا ماسونيين ).

(اللي في النجف خلي نگول جهلة ؟! ولكن في فلك اي معبد ماسوني يدورون ؟! هاي بسيطه ؟! شوفوا من يتمرضون او يسوون عملية الى اي دولة يركضون ؟!).

لا لانبوب النفط من البصرة الى العقبة ؟! ولا لغزو العمالة المصرية للعراق ؟!

والا ففلوس العراق ستكون السبب في احياء المعبد الماسوني المصري من جديد ؟! وسياسة المحاور (الماسونية) ؟!.

اتمنى من اهلي وناسي والطيبيين في العراق ان يفهموا الشغلة ويصحوا من نومهم ؟! والله الساتر ؟!

اللهم اشهد اني بلغت

04-04-2019م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي