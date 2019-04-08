ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات

بقلم / مجاهد منعثر منشد /الناطق الرسمي باسم أمير خفاجة / عضو الهيئة العليا لتحقيق وكتابة تاريخ أنساب القبائل والعشائر(أمين عام نسب خفاجة) / عضو اتحاد النسابين العرب.

صرح مذيع قناة المسار الفضائية صاحب برنامج عشيرتنا، بأن عشيرة الخشيمات من كنانة , ولم يذكر ماهي الأدلة على قوله، إننا لا نعرف لمصلحة من يتم إيقاع الناس بوهم لا يرقى إلى أدلة علمية ونقلية وعرفية، وتنسيب هذه العشيرة أو غيرها لغير أبيها بدون سند، إن المبدأ في منهج علم الأنساب يستند إلى أهمية الناحية الشرعية للمهتمين بهذا العلم , إذ يقول تعالى في محكم كتابة الكريمة: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ), و بشكل عام من انتمى لغير أبيه ملعون حسب الحديث الشريف . فلا ضير بمسألة التعايش مع القبائل والعشائر الأخرى أو التحالف معها , فكل القبائل لها تاريخها الناصع ومجدها بين العشائر وكرمها عند العرب , ولكن لا تعني المصاهرة أو مجاورتها أو التحالف معها بأن نسبها يعود لتلك القبيلة , والاعتراف بالنسب لا يعني الانتقاص من العشيرة أوالقبيلة المتحالف معها ليس ذلك فحسب ,بل قول النسب الحقيقي هو احترام وأمانة للقائل، ومن تحالف معه . إنّ من المحاسن التي ربما لم تكن مصادفة أن يرسل لي الآخ (عيسى جارالله الكناني) مقطع فديو يتحدث بصدد الموضوع . وبالوقت نفسه كنت أعمل بحثا عن أولاد محمد العامر الذين منهم خشيم , ووفقا للأدلة التي بين يدي والوثائق والاعترافات، فإن خشيم هو أحد أولاد محمد العامر الخفاجي الذي سكن منطقة محيرجة (الموفقية) وقتل من أعمام زوجته بني ظاهر .

والملفت للنظر بأن أحد أولاده هو تريم (الترميون) وهؤلاء الخفاجيون ومنذ تلك الحادثة نزلوا مع قبيلتهم الأم ,بل وكانوا سلفا في العصور السابقة واليوم يرتبطون مع سلف الشمخي (خفاجة ) , وكذلك عشيرة الخشيمات لها تواصل وترابط عمومه مع السلف المذكور , والتقيت الشيخ عدنان جبار الدويج الخفاجي شيخ العشيرة فوجدته رجلا أمينا ثقة واطلعني على ما بحوزته من مشجر موقع من زعيم قبيلة خفاجة عموم الشيخ غني صكبان العلي ووثيقة مهمة سنذكرها في بحثنا المشار إليه , فضلا عن اعتراف شيخ سلف ال شمخي الشيخ ابراهيم الخزعل بأنهم خفاجة , وكذلك اعتراف أمير قبيلة خفاجة الحاج الشيخ/ غني ال صكبان بخفاجيتهم، فتجاه هذه المعطيات والشواهد مع ما سمعته من روايات موثوقة من شيخ عشيرة الخشيمات فأقر بأن نسبهم يعود لقبيلة خفاجة .والله من وراء القصد .

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