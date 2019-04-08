رغم المطالبات الشعبية بها.. الصدر يحذر من “الاقلمة” و”الفتح” يخوّف منها

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الأحد، مما قال انه ”احتلال“ المحافظات العراقية، عن طريق تحويلها إلى أقاليم.

وقال الصدر في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته، لكنها ليست حلًا“.

وأضاف موجهًا كلامه للعراقيين: ”مسؤولو الإقليم ستسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعمون بخيراتكم بصورة أكثر.. ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم“ وفق قوله .

وختم الصدر تغريدته ، بالقول : ”حافظوا على عراقكم واحدًا موحدًا أرضًا وشعبًا، هذه نصيحتي لكم.. والأمر أولًا وآخرًا للشعب“.

من جانبه حذر تحالف الفتح، المقرب من النظام الإيراني، في وقت سابق، من حدوث اقتتال داخلي، في حال تم تحويل محافظة البصرة إلى إقليم.

وقال القيادي في التحالف عامر الفايز ، في تصريحات صحفية ، إن ”انتشار السلاح بيد العشائر والفساد وعدم استتباب الأمن يشكل عوائق كبيرة أمام إقامة الإقليم في البصرة بالوقت الحالي“.

وحذر الفايز من أن ”الصراعات السياسية قد تؤثر سلبًا على الإقليم وهناك جهات لا تعلم مدى خطورته لو أقيم في الوقت الراهن“، مضيفًا أن ”تداعيات الإقليم قد تجر البصرة إلى اقتتال عشائري وطائفي، ولذلك نحن رافضون إقامته في الوقت الراهن“.

وكان فخري السدخان وهو نائب آخر عن تحالف ‹الفتح› ، وصف يوم الجمعة، ان قرار مجلس محافظة البصرة بتحويل المحافظة إلى إقليم بأنه «محاولة للهروب من مسؤولية الفشل وإلقاء اللوم على الآخرين»، فيما رأى بأن هذا القرار سوف يفشل ولن يطبق في الوقت الحالي نظراً لعدم تهيئة الأجواء المناسبة له، حسب رأيه.

وقال السدخان إن «قرار مجلس محافظة البصرة بتحويل المحافظة إلى إقليم يعد محاولة للهروب من مسؤولية الفشل وإلقاء اللوم على الآخرين»، معتبراً أن «هذا المجلس والمجالس التي سبقته فشلت بتقديم الخدمات إلى المحافظة وهم يريدون أن يوهموا أهالي البصرة بأنهم لا يتحملون مسؤولية الفشل وأن الحل السحري سيكون بتحويل المحافظة إلى إقليم».

ورأى النائب عن تحالف ‹الفتح›، أن «هذا القرار رغم أنه قرار دستوري ولكنه سوف يفشل ولن يطبق في الوقت الحالي نظراً لعدم تهيئة الأجواء المناسبة له»، حسب قوله، مضيفاً بأن «مجلس محافظة البصرة مطالب بالتركيز على تقديم الخدمات والمشاريع لأهالي المحافظة وتحمل مسؤولية ذلك دون أعذار».

ونشب سجال حاد بين أعضاء في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة والحكومة المحلية في المدينة ، بعد تصويت الأخيرة على تحويل المحافظة إقليمًا مستقلًا، وذلك في سياق أزمة ممتدة منذ عشرات السنين.

وفي نفس السياق، دخلت محافظة ”ذي قار“ جنوب العراق، على خط الحراك الدائر لإنشاء إقليم البصرة المحاذية لها، وذلك في مسعى للانضمام إلى الإقليم الجديد حال إنشائه.

ويطالب أهالي البصرة، بإنشاء إقليمهم المستقل منذ العام 1921، وقدموا طلبات متكررة إلى الحكومات المتعاقبة بشأن المشروع، لكن دون جدوى، فيما صوّت مجلس المحافظة 3 مرات على تحويل المدينة إلى إقليم، كان آخرها يوم الإثنين الماضي.

ويسمح الدستور العراقي الذي كتب عام 2005 بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، بتشكيل الأقاليم، إذ نصت المادة 119، على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه.

وتمثل مدينة البصرة، إحدى المدن النفطية المهمة في العالم، وتشكل صادراتها نحو 85% من الصادرات العراقية، لكنها تعاني تردي الخدمات والمستلزمات المعيشية، وتفشي البطالة والفقر بين المواطنين، فضلًا عن هيمنة واسعة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على الموانئ وتتاجر بالمخدرات.