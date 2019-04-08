شاهد.. طرق التخلص من العناد الزوجي للتمتع بحياة زوجية

قال الدكتور شهاب اليحياوي، أستاذ علم الاجتماع، إنه يعتبر الشخص العنيد من الشحصيات التي يصعب التعامل معها وذلك لتمسكه بآرائه دون السماح لنفسه بالاستماع لوجهات نظر مختلفة مما يتسبب في خسارته للكثير من الفرص.

وأكد اليحياوي فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أنه في حالة شراكة شخص عنيد في الحياة الزوجية قد يكون من الصعب التفاهم بسهولة للتوصل لحلول للمشكلات الزوجية التي تطرأ.

وقال اليحياوي إن العناد صفة موجودة فى الرجل والمرأة، إلا أن هناك بعض الأزواج يشكون من عناد الزوجة، وتصلب رأيها مما يدفع بالحياة الزوجية إلى طريق شائك، فى حين أن الزوجة ترى أنه السلاح الوحيد الذى قد تدافع به عن نفسها أمام تعنت الزوج واستبداده بالرأى، فنجدها تلجأ أحيانا إلى الرفض السلبى لما تراه لا يتوافق مع أسلوبها ومشاعرها، فيترجمه الزوج على أنه عناد وتبدأ المشاكل.

وأوضح اليحياوي إنه قد يكون عناد الزوج تقليدا للأب، فالرجل الذى ينشأ ويتربى فى بيت يتحكم فيه الأب ويسيطر عليه يحاول أن يقلد نفس سلوك الأب.

وقال اليحياوي إنه قد يأتى العناد من الزوج لعدم التكيف مع الزوجة والشعور باختلاف الطباع فيكون العناد صورة من صور التعبير عن رفض سلوك الزوجة، وعدم الانسجام فى الحياة الزوجية .

