شرطة النجف تصدر توضيحاً بشأن المتهم بالاساءة للامام الكاظم

أصدرت مديرية شرطة محافظة النجف، الاحد، بيانا توضيحيا بشأن الشخص المتهم بالاساءة الى الامام الكاظم.

وقالت المديرية في بيان “بعد أن أمر قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي مديرية مكافحة إجرام النجف وحمايته الخاصة بالقاء القبض على متهم يتهجم على شخص الإمام الكاظم وغلق كافيه يعود له وفق القانون آثار توقيت البث المباشر للفيديو الشك بأن هناك دوافع خلف نشره”.

واضاف البيان انه “وبعد تحقيق معمق معه كشفت التحقيقات ان صاحب الكافيه خلفه قضية خطيرة جدا تستهدف اختراق الشباب فكريا واستدراجهم للعمل في صفوف التنظيم بعد غسل ادمغتهم واستهداف القيم الاخلاقية لديهم، مما جعل قائد شرطة النجف يشكل فريقا للتحقيق بأشرافه ومدير مكافحة اجرام النجف العقيد الحقوقي رافع سلمان ناصر وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الغري لمكافحة الاجرام للقيام بالتحري والبحث في مضمون القضية حيث اعترف هذا المتهم على عن ثلاثة متهمين اخرين يعملون لصالح التنظيم الإرهابي”.

وتابع “بعد القاء القبض عليهم والتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم للتنظيم الإرهابي منذ سنتين وأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل الاساءات للرموز الدينية والدعوة لانحراف الشباب وإثارة المجتمع وخلق الفتن والفوضى، وقد دونت اقوالهم وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب ولازالت التحقيقات جارية معهم”.