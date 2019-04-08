ظريف: ثلاثة ملفات وراء زيارة الوفد العراقي لطهران

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الهدف من زيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له الى طهران هو تفعيل التوافقات التي تم التوصل اليها خلال زيارة الرئيس روحاني الى العراق قبل فترة.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب ظريف “استضفنا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له والقطاع الخاص العراقي خلال زيارتهم لايران”.

واضاف، ان الهدف من الزيارة هو تنفيذ توافقات زيارة روحاني الى العراق من اجل التفعيل الكامل لطاقات التعاون السياسي والاقتصادي والامني مع العراق.

ويقوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بزيارة الى طهران بدأها السبت لفترة يومين التقى خلالها لغاية الان الرئيس الايراني حسن روحاني حيث اجرى معه بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوي محادثات مسهبة حول قضايا التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية، كما التقى عادل عبدالمهدي، مساء أمس المرشد الايراني الأعلى علي الخامنئي.