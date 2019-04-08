عبد المهدي من طهران: نرغب بإزالة العوائق وتعزيز العلاقات مع طهران

أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأحد، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إيران وإزالة أية عوائق في سبيل ذلك. وقال عبد المهدي من طهران، خلال الملتقى الاقتصادي الإيراني العراقي، “حضرنا بوفد كبير لنؤكد الرغبة في إزالة كل علامات الخوف والإعاقة بين إيران والعراق، خاصة أن هناك هوة تتسع بيننا وبين العالم”.

وتابع عبد المهدي أن “زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق أزالت الخوف والتردد والبطء في الإجراءات بين البلدين”.

من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري أن التعاون بين بلاده والعراق لا يصب في مصلحتهما فقط ولكن في مصلحة منطقة الشرق الأوسط وأمنها واستقرارها. وقال جهانغيري إن “المدن الحدودية من أهم مجالات رفع التعاون بين إيران والعراق، ووسوف نقوم برفع مستوى التعاون الثنائي بين إيران والعراق وسنربط البلدين بشبكة سكك حديدية”.

بدوره، أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، امس الأحد، أن إيران والعراق اتفقا على تطوير حقلي نفط على الحدود المشتركة.

وقال الوزير، إن التعاون الإيراني العراقي في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات له إمكانات هائلة وإن إيران مستعدة لتقاسم قدراتها مع قطاع النفط العراقي. في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدولتين تخططان لتحقيق تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار في السنة، كما أشار إلى أن إيران تأمل زيادة صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق وفي المستقبل القريب النفط أيضا.

وقال روحاني إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، “خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا”. وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي “نريد للعلاقات المتطورة والمتقدمة بين العراق وإيران أن تكون قدوة لعلاقات متطورة بين دول المنطقة والعراق، يريد توسيع علاقاته مع الكويت والأردن والسعودية وتركيا، وسوريا ومصر وقطر وغيرها”.

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى طهران يوم السبت، على رأس وفد وزاري كبير، يصاحبه عدد من رجال الأعمال العراقيين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الثانية له خارج العراق، منذ توليه منصبه.