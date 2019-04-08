عبد المهدي يبحث في ايران ملفاً مهملاً منذ أربعة عقود

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق يسعى لوضع مكانه المناسب في العالم العربي والاسلامي، وأن غيابه “ليس فيه مصلحة للأشقاء والجيران والاصدقاء”.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانغيري الذي عقد في طهران اليوم .

واكد عبد المهدي ان “العلاقات العراقية الايرانية تحقق تقدما رغم الصعوبات وتتجدد بعزم اكبر من خلال العمل الدؤوب للوزراء والمسؤولين في بحث الملفات المهمة بما يحقق مصالح الطرفين، ومنها ملف شط العرب الذي كان مهملا طيلة اربعة عقود ونتعاون الآن لتنظيفه وكريه وجلب منافع كبيرة للبلدين من خلاله”.

وجدد عبد المهدي موقف العراق بالانفتاح على جميع دول الجوار من اجل بناء منطقة مستقرة ومتعاونة ورفض سياسة المحاور والاعتداء على اية دولة، ومشددا على موقف العراق بأنه ليس ضمن منظومة العقوبات على ايران.

وجرى خلال اللقاء بحث ملفات الكهرباء والنقل وتسهيل سفر المواطنين في البلدين لتشجيع النشاط السياحي ومردوداته الاقتصادية والتعاون في المجالات التجارية والمصرفية، بحضور الوزراء والمسؤولين من الوفدين.