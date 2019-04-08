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عشائر البصرة: حسمنا الموقف من الاقليم ولن نتراجع

كشف مجلس عشائر البصرة، الأحد، عن السبب الحقيقي، الذي دفع اهالي المحافظة والحكومة المحلية الى التحرك من أجل تحويل المحافظة الى اقليم.

وقال رئيس المجلس رائد الفريجي ان “أهالي البصرة ملوا الوعود التي تطلقها الحكومات المركزية المتعاقبة منذ 2003، فهي تعطي الوعود دون اي تنفيذ لها”، مبينا ان “مشروع تحويل البصرة الى اقليم، مطروح منذ سنين، لكن تأجل، كفرصة لبغداد، لتثبت حسن نيتها بالتعامل مع البصرة، لكن دون اي فائدة”.

وبين الفريجي ان “اهالي البصرة وحكومتها المحلية ملوا من وعود الحكومة، وكان لديهم بصيص أمل بحكومة عادل عبدالمهدي، لكن فقط اعطت الوعود، ولهذا فالشعب البصري يريد حياة كريمة، والمطالبة بانشاء اقليم حق قانوني كفلة الدستور، والبصريون عازمون على ذلك، من اجل تغيير حياتهم وتطويرهم محافظتهم، ولكي تأخذ استحقاها العادل من ثروتها، التي تغطي أكثر من 80% من موازنة العراق”.

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