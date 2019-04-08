غلق منفذ حدودي عراقي مع ايران بسبب الفيضانات

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن العراق أغلق، منذ امس السبت، منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والتجارة حتى إشعار آخر بينما لا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب إيران.

ويقع منفذ الشيب في محافظة ميسان بجنوب العراق، حيث يجاور المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في إيران.

وأخلت إيران بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب غرب البلاد وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا.

وقال التلفزيون الرسمي إنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا.

وأضاف التلفزيون أنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

وتأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس/آذار .

وكانت شركة نفط ميسان، نفت يوم الجمعة ، تأثر انتاجها بالسيول التي اجتاحت المحافظة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها “تود أن تبين للرأي العام، ووسائل الاعلام، ان العملية الانتاجية من حقول الشركة مستمرة.. سواء كانت من مواقع الانتاج بالجهد الوطني حقلي ( نور , والعمارة )، او الجهد الاستثماري المتمثل بعقود التراخيص النفطية في حقول، الحلفاية، وميسان (البزركان، والفكة، وابو غرب)”.

مضيفة ، أنها ” لن تتأثر بموجات السيول ومياه الأمطار التي تساقطت مؤخرا”.