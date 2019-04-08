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فرق الدفاع المدني تكافح حريقين في نفق الشرطة والمحمودية

imageافاد مصدر امني بان فرق الدفاع المدني كافحت حريقين في نفق الشرطة والمحمودية ، فيما سجلت اربع حالات اختناق تم اسعافهم ، بعد حريق ثالث داخل شقة سكنية في منطقة الاعظمية شمالي.
وقال المصدر ان ” فرق الدفاع المدني تكافح حريق داخل شقة ضمن مجمع القعقاع في المحمودية “.
واشار الى تسجيل اربع حالات اختناق تم اسعافهم من قبل فرق الدفاع المدني مع اخلاء العمارة المكونة من ثلاث طوابق.
الى ذلك تمكنت فريق الدفاع المدني من مكافحة حريق اندلع ضمن حي حطين خلف نفق الشرطة.
وكان مصدر امني اشار الى ان حريقا اندلع داخل شقة سكنية في الاعظمية شمالي بغداد.
وقال المصدر ان “حريقا اندلع مساء اليوم، داخل شقة سكنية في منطقة الاعظمية شمالي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون ووقوع اية خسائر بشرية”.
واضاف المصدر ان “فرق الدفاع المدني تكافح الحريق”، مشيرا الى ان “اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان”.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
انتهى
م ح ن

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