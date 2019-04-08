كربلاء تشهد اقامة مهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس بمشاركة 12 دولة و 56 فيلما

كربلاء – فراس الكرباسي:

تشهدت مدينة كربلاء في مدى خمسة ايام، اقامة مهرجان النهج السينمائي الدولي الخامس، الذي تنظمه مجموعة قنوات كربلاء الفضائية برعاية العتبة الحسينية المقدسة.

ويشارك في المهرجان بدورته الخامسة (56) فيلما من (14) دولة، هي العراق وكوريا ولبنان والهند وباكستان وتركيا وفلسطين وإيران ومصر والصين وسوريا وأفغانستان وأذربيجان وبنغلادش وتتنافس على جوائزه الثلاثة، في فئات الفيلم الروائي القصير والوثائقي والأنميشن.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من الفنانين العرب والاجانب، فضلا عن كبار الفنانين العراقيين ووكيل وزارة الثقافة ومحافظ كربلاء، إلقاء كلمات ترحيبية بالضيوف من قبل ادارة المهرجان، بالاضافة الى كلمة مسجلة للمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي بارك فيها الجهود المبذولة في المهرجان واكد على صناعة الفنان الانسان وليس الانسان الفنان وان الفنان الانسان ورجال الدين كلاهما يسيران بخط متوازي لبيان المبادئ الانسانية والقيم الاخلاقية وبناء المجتمع الصالح.

وتم تكريم عدد من الفنانين العرب والعراقيين من بينهم؛ الفنانة السورية وفاء موصلي، والفنان المغربي محمد الثابت، الى جانب الفنانين العراقيين ؛ عواطف نعيم، وعزيز خيون، و كاظم القريشي، والمخرج السينمائي بهاء الكاظمي.

كما كرمت اللجنة التحكيمية، اللجنة التنظيمية متمثلة بمدير مجموعة قنوات كربلاء الفضائية حيدر جلوخان، ومدير المهرجان المخرج السينمائي حسنين الهاني، و عرض في الافتتاح الفيلم الوثائقي اللبناني (في هواك) للمخرجة حياة الرهاوي.

ويستمر المهرجان لمدة خمسة ايام، بعروض مسائية وجلسات نقدية ليلية بالاضافة الى ورش فنية صباحية، تتخلله جولات سياحية في مدن ومعالم آثارية عراقية؛ وزيارة بعض المؤسسات الاعلامية.