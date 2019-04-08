مؤتمر واشنطن .. بيان إعلامي ..

د. طئ البدري

ترامب يفي بوعوده للناخب الامريكي مرة اخرى

الرئيس ترامب اثبت المرة تلو الاخرى انه وأفاً للعهود الذي قطعها مع ناخبيه اثناء الانتخابات الامريكية ووافاً لعهده مع العالم عندما قال ان سيغير النظام المجرم الملاوي الطائفي في ايران الى حكومة علمانية وطنية متحضرة وسينهي كل منظماتها الإرهابية المليشياويه في المنطقة وتقديم مسؤوليها للمحاكم الدولية بتهمة الجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم قاسم سليماني ونصر الله وأقزام العراق التابعين الجدد قبل رحيله من القصر الأبيض، يعني انه حقاً سيقوم بها وبأسرع وقت وان العمل الجاد للتغير قد بدء اليوم.

اصدر الرئيس ترامب ” اليوم ، أعلن رسميا عن خطة ادارةً ترامب بتسمية ووضع فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) ، بما في ذلك قوة القدس ، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

تدرك هذه الخطوة غير المسبوقة ، التي تقودها وزارة الخارجية ، حقيقة أن إيران ليست فقط دولة راعية للإرهاب ، بل أن الحرس الثوري الإيراني يشارك بنشاط في الإرهاب ويمول ويروج له كأداة ممثلة للحكم. الحرس الثوري الإيراني هو الوسيلة الأساسية للحكومة الإيرانية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية.

ستكون هذه التسمية هي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة على الإطلاق بتعيين جزء او منظومة من حكومة أخرى على أنها FTO.

الرئيس ترامب يؤكد حقيقة أن تصرفات إيران تختلف اختلافًا جذريًا عن تصرفات الحكومات الأخرى. وسيؤدي هذا الإجراء إلى توسيع نطاق وحجم أقصى لضغطنا على النظام الإيراني.

هذا يجعل الأمر واضحًا تمامًا مخاطر إدارة الأعمال مع الحرس الثوري الإيراني أو توفير الدعم له من قبل الاخرين . (إذا كنت تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، فستقوم بتمويل الإرهاب).

يرسل هذا الإجراء رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن دعمها للإرهاب له عواقب وخيمة. سنستمر في زيادة الضغط المالي ورفع التكاليف على النظام الإيراني لدعمه للنشاط الإرهابي حتى يتخلى عن سلوكه الخبيث والمحظور.”

حقاً ان العالم يسير الى الشرق وحكومتنا العتيدة تيسر الى الغرب وعكس التيار. امريكا عازمة على تغير حكومة ايران وتصفية اتباعها وأذكياء بغداد يذهبون لايران ليتعهدو للدجال خامنئي انهم سيخرجون الجيش الامريكي من العراق ويتعهدون بأربعين مليار دولار لها وشعب العراق من كارثة الى كارثة.

كيف سترد حكومة بغداد على البيان الامريكي المذكور اعلاه والذي ينص ان المتعامل مع هذا النظام الاٍرهابي، يعتبر ارهابي بحسابات امريكا ايضاً؟.

على القوى الوطنية الشريفة في العراق اليوم اكثر من اي وقت مضى، ان تنظم للهيئة التنسيقية للمعارضة الوطنية العراقية وتحضر مؤتمرها القادم الذي أعلنا عليه في مقالنا السابق والذي سيحدث بإحدى دول اوربا والذي سنختار فيه القيادة الجديدة لعراق الغد وبدعم وحضور عالمي. حي الله الأبطال الوطنيين في كل العراق والى غداً مشرقاً باْذن الله، والله معنا.. الدكتور ايهم السامرائي