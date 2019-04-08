Posted on by

ما الفائدة من الزيارات الخارجية التي يقوم بها المسئولون

هذا سؤال كثير ما يطرحه المواطنين العراقيين على انفسهم على ألآخرين بمختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية لكنهم لا يجدون جوابا مقنعا نعم ما لفائدة من تلك الزيارات المكلفة والتي تثقل كاهل المواطن العادي ليت أصحب الشأن والقرار يجيبون على تلك الأسئلة

هل تمكنتم من تشكيل حكومة عراقية تملك خطة موحدة متفق عليها هل لديكم برنامج موحد متفق عليه طبعا لا اليس الاولى ان تشكلوا حكومة متفق عليها وعلى خطتها وبرنامجها ثم تلتقوا بساسة الدول الاخرى وتوضحوا لهم حكومتكم وخطتها وبرنامجها وتطلبوا مساعدتهم في تحقيق تلك الخطة وذلك البرنامج

وكان المفروض قبل سفر المسئولين وخاصة المسئولين الكبار اي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ان يجتمعوا ويتفقوا على تشكيل الحكومة العراقية ووضع برنامجها وخطتها وتناقشوا وضع العراق التحديات السبل لمواجهة هذه التحديات وتحديد الدول التي من الممكن مساعدة العراقيين في مواجهة معاناتهم وتحقيق احلامهم والتحدث معهم وفق رؤية واحدة وهدف واحد

للأسف هذا لم يحدث ولن يحدث طيلة السنوات الماضية فما يطرحه رئيس الوزراء غير ما يطرحه رئيس الجمهورية غير ما يطرحه رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وهكذا كل مسئول له وجهة نظر وموقف معين خاص به كثير ما يتعارض ويتضاد مع ما يطرحه الآخرون مثلا ما يطرحه رئيس الوزراء في ايران غير ما يطرحه رئيس البرلمان في امريكا وغير ما يطرحه رئيس الجمهورية في السعودية

ومثل هذه المواقف والطروحات لا تنال احترام المواطنين العراقيين ولا حتى الحكومات التي تستقبلكم واذا نلتم بعض الاحترام من قبل الحكومات التي استقبلتكم انها من باب المجاملة ليس الا وفي بعض الاحيان تحاول هذه الحكومات استغلال هذا الاختلاف في وجهات النظر لصالحها هذا من جهة

ومن جهة أخرى الاموال الهائلة والكثيرة التي تبدد على مثل هذه الزيارات التي لو استخدمت في خدمة الجياع المرضى العراقيين لخففت الكثير من آلامهم ومعاناتهم ان لم اقل انهائها

فكان الأجدر بهؤلاء المسئولين اي الثلاث ان يجتمعوا ويتفقوا على خطة ويقرروا تشكيل الحكومة وفق ما جاء في الدستور والقانون ووفق اسس الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية الاغلبية تحكم والاقلية تعارض

اي نظرة موضوعية للوضع السياسي في العراق يتضح لنا ان السمة الغالبة التي يتصف بها هي غلبة الاعراف العشائرية البدوية والمصالح الخاصة فلا دستور ولا مؤسسات دستورية ولا قانون ولا مؤسسات قانونية

وهكذا منذ اكثر من ستة اشهر والساسة يدورون في حلقة مفرقة لا يدرون كيف الخروج منها حيث انقسموا الى مجموعات كل مجموعة تريد ان تفرض ارادتها بالقوة كل مجموعة تريد الحصة الاكبر من ثروة العراق التي سموها الكعكة في الوقت ضربوا الدستور والمؤسسات الدستورية عرض الحائط كما نكثوا ايمانهم وخانوا وعودهم شعارتهم تغيرت واقوالهم تبدلت

كانوا يدعون انهم مع الكتلة الاكبر اي حكومة الاغلبية السياسية الاغلبية تحكم والافلية تعارض واستبشرنا خيرا وقلنا سرنا في طريق الديمقراطية لان حكومة الاغلبية السياسية يعني انهاء والغاء حكومة المحاصصة حكومة الشراكة حكومة المشاركة

وكنا نعتقد اصبح الامر بين قائمة فتح وقائمة سائرون من يملك العدد الاكبر اي الكتلة الاكبر يشكل الحكومة والاقل يشكل المعارضة وهذه اول اسس الديمقراطية وبدأت كل قائمة تستقطب الكتل الصغيرة الافراد المستقلون في البرلمان فشكلت الفتح كتلة الاعمار وشكلت سائرون كتلة الاصلاح وقلنا خطوة صحيحة في طريق انهاء النفس الطائفي الديني العنصري العشائري وبدأت كل كتلة تدعي انها الاكبر ليس هذا بل بدأت تبالغ مصحوب بالكذب والنفاق في عدد اعضاء كل كتلة وشعر المواطن بالخطر وقال الكاذب لا يوثق به ولا يمكن الاطمئنان اليه وبدأ المواطن يسأل الأمر واضح لا يحتاج الى هذا الكذب وهذا الخداع والتضليل وفجأة وبشكل غير متوقع اعلن عن تحالف الفتح وسائرون واعلان موت الكتلة الاكبر وحكومة الاغلبية السياسية وعدنا الى حكومة المحاصصة وكما يقول المثل الذي لا يرضى بجزة يرضى بجزة وخروف كنا ننقسم سنة وشيعة وكرد ومن السهولة ان نرضي هذه الاطراف اما الآن فالشيعة مقسومة الى قسمين والسنة

الى قسمين والكرد الى قسمين كيف ترضي هذه الاطراف لهذا من الصعوبة جدا تشكيل الحكومة الجديدة وهكذا منذ اكثر من سبعة اشهر والساسة يراوحون في مكانهم

في حين نرى المسئولين الكبار في سفرات مستمرة وزيارات متنوعة الى مختلف البلدان لا ادري ما الجدوى منها وهم عاجزون عن تشكيل الحكومة

لهذا نقول للمسئولين الكف عن هذه الزيارات والاتفاق على تشكيل حكومة عراقية واحدة تمثل العراقيين والغاء اي حكومة اخرى ووضع خطة واحدة وفرضها على كل المحافظات بقوة الدستور والقانون ومعاقبة كل عاجز او مقصر مهما كان ويجب ان تكون تصريحات المسئولين الكبار واحدة لا خوفا من احد ولا مجاملة لاحد

مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close