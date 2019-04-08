محافظة تكشف عن غرق عدة قرى وحجم الاطلاقات المائية الواردة اليها

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاحد، السيطرة التامة على موجة الاطلاقات المائية القادمة من محافظة واسط خلال اليومين الماضيين بسبب ازمة الفيضانات التي تضرب البلاد .

وقال الدخيلي في بيان ان “خلية الازمة سيطرت بشكلِ كامل على زيادة الاطلاقات المائية القادمة من سدة الكوت التي بلغت اكثر من 200 متر مكعب في الثانية”، مشيراً الى تصريف تلك المياه الى مناطق الاهوار والمصب العام.

واضاف ان “خلية الازمة سجلت غرق بعض القرى في قضاء الفجر والرفاعي والدواية”، عازياً غرق هذه القرى الى وجود نبات الشنبلان في القنوات المائية عرقلة مرور المياه بصورة طبيعية.

ولفت ان “المحافظة استنفرت جميع آلياتها لرفع نبات الشنبلان وبناء سواتر ترابية في المناطق الضعيفة لتأمين الحماية للمواطنين الساكنين على ضفاف النهر”.