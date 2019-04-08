محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بيوم سقوط صدام

اعلن مجلس محافظة المثنى يوم الاثنين تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء بمناسبة ذكرى سقوط النظام السابق الذي كان يحكم العراق.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم، انه “استنادا لقانون رقم (1 ) لسنة 2017 الصادر من مجلس محافظة المثنى اعتبار يوم الثلاثاء المصادف 9/4/2019 يوم سقوط نظام حكم البعث الصدامي عطلة رسمية لجميع مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظة”.

ويعطل اقليم كوردستان في كل عام بهذه المناسبة منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان من عام 2003.

وخاضعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حربا في عام 2003 تمكنت خلالها من اسقاط النظام العراقي بعد ان كان يحكم نحو اربعة عقود من الزمن.