مستقبل الموصل

السلام على كل المناضلين من اجل الموصل و مستقبلها ,

قبل كل شيئ اشكر جميع الأخوة اللذين تابعوا و شاركوا في تعليقاتهم الثمينة على مقالتي المعنونة

الموصل بين الامس واليوم وغدا

واستكمالا للافكار التي والمقترحات التي وردت خلاله, سوف أضع التوقيتات المقترحة لبناء موصل المستقبل و التي إنشاء الله تكون نموذجآ رائدا يحتذى به للسير في بناء بقية مدن العراق,وتكون فخروإعتزاز,ليس فقط لأبناء الموصل,بل لكل ابناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه و سوف نثبت للعالم مدى نضوجنا و قدراتنا على بناء مدينتنا كما فعلت شعوب أخرى في بناء مدنهم المهدمة بعد الحرب العالمية الثاتية

نحن ابناء الموصل سوف نرفض اي مشروع او بناء ترقيعي ,كمأ يجب لايغيب عن بالنا وحساباتنا

خطورة القوى اللتي سرقت الموصل سابقآ,والتي لازالت تتربص الفرصة و تستغل مصائب ابناء الموصل من جميع النواحي من اجل أن يمرروا مخططاتهم الإجرامية,التي تتيح لهم الإستمرار في سرقة و تخريب الموصل

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مشروع برنامج للمناقشة بين اصحاب الإختصاص و اهالي الموصل

من اجل تبادل الآراء و المقترحات حول بناء موصل المستقبل

الهيئة العليا لبناء الموصل المستقبلية

الطاقم الاداري والفني المطلوب من اجل تنفيذ عملية اعادة اعمار الموصل

يجب إختيار لجنة من اصحاب الكفاءات العلمية العليا متكونة من

مهندس عمراني استشاري,بشرط ان يكون ذو خبرة و معرفة في مجال تخطيط المدن

مع علاقات دولية في هذا المجال

مهندس زراعي ذو خيرة عالية في مجال تصميم الحدائق العامة بجميع انوعها

خبير متخصص في مجال المسشفيات و المراكز الصحية

خبير متخصص في مجال التعليم بجميع مستوياته و درجاته

خبير متخصص في تصميم وانشاء المراكز الصناعية

خبير في السياحة و المراكز الأثرية

الهيئة العليا يجب ان تحضى بموافقة البرلمان

و يكون عملها و نشاطها في الأشراف على بناء الموصل لمدة خمسة سنوات بدون توقف

و يوضع تحت تصرفها وبإشراف هيئة عليا للمراقبة – ميزانية من مخصصات الدولة تكون كافية لبناء موصل المستقبل-

بالاضافة الى ميزانية من التبرعات الدولية و من الخيرين في العالم على ان تكون غير مشروطة

يا ايتها القوى الخيرة في العالم اجمع ويااخوتنا في العراق ويا ابناء الموصل الكرام

يجب ان نتكاتف جميعا,والعمل بيد واحدة من اجل ان نضمد جراح الموصل الغائرة,ونعمل على انقاذ سكانها المنكوبين,زنعيد بنائها بسواعد كل الخيرين,و نجعل من الموصل المدينة التي ستدخل التاريخ بجمالها المستقبلي

كما اعود واكرر,بأن لانرضى بالحلول الوسطية,أوالترقيعية

و الاهم ان نحرص على ان لا نسمح للسراق وعديمي الشرف والضمير بأن يسرقوا الموصل من جديد و يهينوا ماضيهاو مستقبلها

لنعمل جميعا وبكل همة وجدية ونكران ذات على اعادة بناء مدينتنا الخالدة

مدينة الموصل المستقبلية,بحيث تكون مثل تاريخي و فخر ليس فقط لأبناء الموصل , بل لكل العراق و العالم

د لقمان الأطراقجي

نيسان 2019

lukmanit@hotmail.com