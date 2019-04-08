نبيه بري يكشف لايران موقف السيستاني من الوضع في العراق

نقل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن المرجع الشيعي البارز في العراق علي السيستاني أنه ”لم يكن راضيًا عن الوضع في العراق“.

جاء ذلك بعد أن اجتمع بري بالسيستاني يوم الاثنين الماضي بمدينة ”النجف“ في العراق.

وقال بري إن السيستاني أبلغه انه ”سيبقى على موقفه الرافض لاستقبال أي شخصية سياسية عراقية حتى يتغير الوضع القائم“.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، اليوم الأحد، كلام نبيه بري خلال اجتماعه بنظيره الإيراني علي لاريجاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في قطر.

وقال بري إن ”زيارته للعراق كانت مهمة“، مضيفًا أن ”المرجع السيستاني رفض أن يرافقني أي شخصية سياسية عراقية خلال الاجتماع الذي عقده في مكتب المرجع بمدينة النجف يوم الاثنين الماضي“.

وتابع رئيس البرلمان اللبناني ”في الوقت الحالي، هناك بعض الوزارات العراقية، بما في ذلك وزارات الداخلية والدفاع، فضلًا عن وزارة العدل والتعليم، من دون وزير، وهذا يعكس حالة من الاضطراب في العراق“، مؤكدًا أن أهمية وزارتي الداخلية والدفاع لا يمكن تجاهلها.

وكان بري قد وصف الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالمرجع السيستاني، الأخير بأنه ”مقاتل في سبيل وحدة العراق ومحاربة الفساد“، مشيرًا إلى أن ”السيستاني داعم لأن يلعب العراق دوره الإقليمي“.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن ”السيستاني حريص على لبنان كما حرصه على العراق“.