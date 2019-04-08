نشوب حريق بمدينة الصدر

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بنشوب حريق في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر ان “فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل سوق الاولى ضمن مدينة الصدر”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بنشوب حريق في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر ان “فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل سوق الاولى ضمن مدينة الصدر”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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